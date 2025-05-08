影／民團呼籲立院修法 改革離婚法制助弱勢母親經濟自主

母親節前夕婦女新知基金會上午與立委范雲舉行記者會，針對失婚弱勢婦女提出呼籲，請立法院審查法案時應審慎討論補償離婚後經濟弱勢的法制設計，以反映媽媽們在婚姻中的無償勞動、支持她們在離婚後邁向經濟自立。婦女新知基金會董事陳令宜在會中說明記者會的三項訴求：

一、現行剩餘財產分配範圍，不同職業年金規定不一致，應盡速修正「民法」，使各職業類別退休金的離婚剩餘財產分配範圍相同。

二、贍養費應轉變法律性質，「生活陷於困難」要件應刪除，改以「就業能力減損或就業機會減少」為要件，以肯定家務照顧勞動價值並彌補婚育損失。

三、行政院草案將裁判離婚事由「因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月確定」刑度修正為「受二年有期徒刑以上之刑之裁判確定而未受緩刑宣告」難度並缺乏司法統計支持，不應貿然修正。提升了裁判離婚的困難度並缺乏司法統計支持，不應貿然修正。