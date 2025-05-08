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傳520後內閣改組？ 彭啓明：1天當2天用 不在乎何時下車

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部長彭啓明（右）今早接受廣播節目「POP撞新聞」專訪。圖／取自「POP撞新聞」直播畫面。
環境部長彭啓明（右）今早接受廣播節目「POP撞新聞」專訪。圖／取自「POP撞新聞」直播畫面。

環境部彭啓明今早接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，對於近日傳出內閣將改組，他說，他不憂慮異動，為國家服務是榮耀，無論如何他會努力，1天當2天用，不在乎何時下車。

撞新聞主持人黃暐瀚問彭啓明是否擔心內閣異動？彭啓明說，他不會擔心，其實民間工作相較沒壓力，但既然有使命，他就會義無反顧做下去。他會一直努力做，不在乎何時上車、下車，政府就是一棒接一棒。

彭啓明羅列環保署一年來的施政成果，包括菸蒂不落地，在全台設置1萬個吸菸筒，提供民眾丟棄菸蒂，目前的確看到一些改變；整治垃圾山做法上，以前是每半年測量一次垃圾量，現在則改為每周一次用無人機檢測，並協助地方管理。

彭啓明也透露，不是每個縣市首長都重視垃圾處理問題，但彰化縣長王惠美就做得很好，強制實施分類垃圾破袋檢查，成功減少垃圾量。

除了淨零減碳目標重新設定，跟國際接軌，環境部也推動修正資源循環法、廢清法，處理營建土石方、營建廢棄物長期亂倒的問題，未來將透過修法扭轉習慣，不該再把任何東西當成廢棄物，而是視為資源。

彭啓明也說，現在花蓮、台南已經有兩處將畜牧糞尿資源化，將雞糞、豬糞作為沼氣發電，發展綠電還能解決環境問題，一舉數得，希望能快速複製、擴大，達到自負盈虧。

針對核三廠2號機將於5月17日停機除役，屆時火力發電占比達84%，是否影響台灣空氣品質？彭啓明說，台灣空品改善很多，PM2.5全國年平均濃度從2016年20微克降至去年的12.8微克，目標是2030年降至10微克，但他坦言已經進入深水區，按照現行方法無法達標，需要透過淨零減碳。

彭啓明也說，火力發電分為燃煤、燃氣，煤轉氣後排碳量顯著改善，而且我國空汙來源主要是境外傳輸，占46.6%，工業源僅占10.7%，比交通源26.6%還低，台灣的生活、移動源造成的空汙都高過固定汙染源。

彭啓明還說，多數人以為火力發電就是用肺發電，但其實燃煤使用量、空汙排放量都顯著下降，核能轉燃氣對台灣空氣品質影響有限，只增加0.003微克的PM2.5。

彭啓明 環境部

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