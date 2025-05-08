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民調認為賴總統傷民主 藍批綠「組織辦案」

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨8日公布民調，稱多數民眾認為司法不公、檢調針對在野黨辦案。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨8日公布民調，稱多數民眾認為司法不公、檢調針對在野黨辦案。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「51%民眾認為總統賴清德傷害台灣民主、48%認為檢方針對性辦案，民眾已不相信司法！」國民黨8日舉行記者會公布民調，藍委陳玉珍指出，多數民眾認為賴清德操控司法、透過檢調針對在野黨進行政治攻防。藍智庫副執行長凌濤強調，綠稱藍是組織犯罪，但組織犯罪有明確定義，中選會與民進黨亂扣帽子相當不妥。

年輕人也憂司法不公

國民黨8日舉行「最新民調發布！司法迫害民眾有感！檢調及中選會涉嫌『組織犯罪』」 記者會。國民黨立委陳玉珍表示，51.1%民眾認為總統賴清德讓民主面臨重大威脅，透過司法調查的手進行政治攻防的動作，已經侵害民主，其中，北北基有6成、桃竹苗有58%，且高學歷有1半以上。

同黨市議員柳采葳強調，民眾被問到司法檢調公不公正時，僅有36%認為檢調公正辦案，但有48.1%民眾認為不公正，檢調顯然已經成為打手，可見這幾波連署辦案的過程，大多數民眾都認為是針對國民黨。交叉分析也顯示，連過往較支持民進黨的20到29歲族群也有54.9%民眾認為檢方不公正。

綠不該稱藍組織犯罪

「檢調把國民黨定義為『組織犯罪』，非常不合理！」國政基金會副執行長凌濤痛批，《組織犯罪條例》對「組織犯罪」定義是「3人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段」，但並沒有文書與《個資法》相關內容，且國際的定義為：毒品、武器黑市、人口走私與擄人勒贖，但中選會主委李進勇卻說國民黨連署是組織犯罪，已讓中選會失去行政中立。

凌濤強調，過去民進黨發言人吳崢多次預測大法官憲法判決成功，內政部長劉世芳非司法警察官，卻定調國民黨主席朱立倫為闖北檢首謀，從李進勇到民進黨秘書長林右昌都口徑一致地說國民黨是「組織犯罪」，但如今看來比較像民進黨與各行政機關進行「組織型犯罪」，「難怪人民對司法已不信任。」

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