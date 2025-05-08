謝國樑考察新北捷運未陪同 侯友宜：時間無法配合、勿政治聯想

基隆市長謝國樑今前往新北市考察捷運系統，卻未見新北市長侯友宜陪同，引發外界揣測是否與基隆市府近期傳出涉及不實罷免連署案的司法爭議有關。新北市長侯友宜今參加特色國民運動中心建設成果展開幕，受訪時嚴正澄清，強調早在日前他與謝國樑市長就基隆捷運議題已深度會談，雙方對推動目標已高度共識，今日未能同行，純粹是行程時間未能配合，絕無政治聯想。

侯友宜表示，兩市合作推動捷運建設已有具體共識，「我和國樑市長幾天前已就基隆捷運深入討論，該講的都講清楚，大家目標一致，這才是最重要的事。」對於外界將未同行與司法案件做聯想，他強調不是這樣，並呼籲社會各界勿過度揣測。他認為，城市建設需要合作、需要務實，切莫讓無謂的臆測干擾交通政策的推動。

侯友宜指出，謝國樑市長此行主要是了解捷運系統現況，未能陪同僅因雙方行程無法配合，但這點雙方都能理解。他強調，「每個人都有各自的工作角色與責任，只要朝著建設城市的目標齊心努力，合作就會持續。」他也再次肯定基隆市府積極參與捷運規劃，雙方未來仍會保持緊密聯繫，推動北北基整體交通整合，讓民眾通勤更便捷。