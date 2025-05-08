駁朱立倫納粹說 以色列駐台辦：極為冒犯、不可接受

國民黨主席朱立倫7日在中常會以前納粹領袖希特勒類比賴清德總統，以色列駐台辦事處今（8日）發文表示失望憂心，該會指出，反對任何形式淡化大屠殺的行為，這類對比對於在大屠殺中喪生的六百萬名猶太人及倖存者而言，是極為冒犯且不可接受的。

繼德國在台協會表態後，以色列駐台辦事處也發聲：「我們對於將納粹政權的暴行與當前台灣政治情勢作不當比較的言論，感到失望與憂心。作為一個從大屠殺灰燼中重生的國家，以色列將納粹暴行下受害者的記憶，視為神聖而不可忘懷的責任。我們反對任何形式淡化大屠殺的行為；這類比較對於在大屠殺中喪生的六百萬名猶太人及倖存者而言，是極為冒犯且不可接受的。」

以色列駐台辦事處指出，呼籲社會各界的領袖們，從大屠殺的歷史中汲取教訓，並展現負責任的言論態度。尤其在政治辯論的時刻，領導人擁有選擇的力量——選擇傳遞能夠引導社會朝向寬容、相互尊重與包容共存的訊息。