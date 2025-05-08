清大生修課被要求拍大罷免短片 王鴻薇：拒政治入校園

一名清大學生在社群平台發文，表示自己選修的中文系選修課程「基礎影像敘事」，被授課講師游惠貞要求作業需設計大罷免宣傳影片，占總成績30%，令不少學生決定退課。國民黨立委王鴻薇對此表示，拒絕政治進入校園，民進黨頻頻染指大學，終究會招致社會唾棄。

王鴻薇說，罷免製造衝突、社會對立持續高升，日前基隆就有罷團連署到國小校園門口擺攤，引發家長不滿，也有人直接闖進台大校園宣傳，還跟抗議的老師爆發衝突，甚至還有出拳攻擊反對罷免長者影片在網路上流傳。

王鴻薇說明，近日有清大學生在網路上，拿出課程資料照片，竟看到一門選修課老師出作業，要求學生創作故事「宣傳全台大罷免」，請同學假設自己是「Taiwan Action」的編劇，請創作一則故事來宣傳「全台大罷免」，並設定條件。其中創作要求的「目標」提到：訴求對象為全台大罷免的籠統目標族群，請避免針對特定政治人物或特定選區，並務必跳脫同溫層。

王鴻薇說，該名同學也指出，這些作業占總成績30％（只比賴清德得票率低10%），一不小心就會被當掉，這樣的課程安排，不要說政治進入校園，這已經到了課桌上，最荒謬的是這堂課程是「中文課」，活生生被這位老師變成了「政治課」，而這樣荒謬的課程要求，還敢強調跳脫同溫層，最需要跳脫出的恐怕是這位嫌利用不當利用權力關係，違反「教育基本法」第6條，「學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動。」這已經是完全不適任的老師，而目前該課程也被學生退選到剩下6人。清華大學和教育部難道不該給學生和社會大眾一個交代？

王鴻薇指出，這當然不是民進黨第一次在課堂中置入大罷免跟政治，之前在逢甲大學女教師在課堂上呼籲學生，簽連署書罷免在野黨立委。在世新大學民進黨前立委趙天麟開的課中，就有趙的助教，同時也是民進黨議員參選人議員參選人康家瑋在學生群組發送「罷免連署」記者會直播連結，有學生回覆個人建議「不要傳這種政治性新聞」時，康姓助理竟私下找到該學生社群媒體，發送「沒必要這麼嗆」、「麻煩收回你的言論」等訊息，讓學生感到不舒服。

王鴻薇總結，拒絕政治進入校園，是任何政黨與教育工作者的底線，民進黨製造社會對立，更多次意圖染指校園踩這條紅線，從學生激烈的反應就知道，這終究只會在有更多的民怨與不認可，終究會招致社會唾棄。