美英日近年大幅擴大駐台人員 展現台灣地位重要性

據統計，美國、日本和英國近年大幅擴編駐台非正式外交人員，可見在北京持續打壓台灣外交空間之下，台灣地位的重要性卻愈來愈受到重視。

--據日媒統計，2024年駐台的外國外交官和實質外交人員已達約400人，高於2022年的約300人。

--不含本地聘雇人員，美國不計本地聘雇人員的駐台外交人員人數去年已從2022年80人左右增至超過110人。AIT官網顯示他們目前編制已超過550人。

--截至2023年，英國在台辦事處人員增至50人，高於2017年的35人，其中新設兩個職位：一名負責兩岸及區域安全事務的主管，以及一名專責貿易安全的顧問。

--日本外交人員從25人增加至近40人，五年來含本地聘雇人員從原本的50人增至約110人。新進人員中包括一位第二副代表，職責範圍已不限於經濟和文化事務。據報導，第一副代表則來自日本經濟產業省，以「借調」身分任職；第二副代表來自外務省。

--澳洲、捷克和德國在內國家，也強化了在台編制。澳洲目前在台人員編制有50人。