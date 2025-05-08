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解凍？交通部預算遭凍結117億元 交長曝最新進度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
陳世凱受訪表示，解凍的案子都已經送到立法院，交通部尊重立法院的安排，希望能夠盡速解凍。記者胡瑞玲／攝影
陳世凱受訪表示，解凍的案子都已經送到立法院，交通部尊重立法院的安排，希望能夠盡速解凍。記者胡瑞玲／攝影

文化部114年度遭凍結的34億元預算昨解凍，成首個成功解凍的部會。交通部今年初曾召開記者會指出，總預算1579億元，遭刪減61億餘元、凍結117億餘元。交通部長陳世凱今表示，解凍案已送立院，盼能盡速解凍。

交通部今年1月底曾召開記者會說明114年度總預算刪凍狀況，根據交通部資料，交通部及所屬機關114年度預算原先編列1579億元，遭刪減61億餘元、凍結117億餘元。交通部當時表示，解凍困難需經院會同意，幾乎與刪減一樣，對交通部作業和政策推動影響大。

立法院交通委員會今邀請交通部長陳世凱就「人本交通」進行專案報告並備質詢，另也處理挑翁步主管預算凍結案2案。

第一案為113年中央政府總預算附屬單位預算決議，檢送台灣港務公司薪資決議第1項「棧儲、包裝、代理及加工費」預算凍結2000萬元書面報告案。

第二案為113年中央政府總預算附屬單位預算決議，檢送桃園國際機場公司新增決議第5項「一般建築及設備計畫」預算凍結1000萬元書面報告案。

針對交通部預算解凍準備情形？陳世凱受訪表示，解凍的案子都已經送到立法院，交通部尊重立法院的安排，希望能夠盡速解凍。

交通部長 總預算 陳世凱

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