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國民黨民調 五成民眾認為賴總統以司法對付在野

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今舉行記者會公布民調指，51%民眾認為賴清德總統上任一年便不斷以司法對付反對者，台灣民主正面臨重大威脅。記者邱德祥／攝影
國民黨今舉行記者會公布民調指，51%民眾認為賴清德總統上任一年便不斷以司法對付反對者，台灣民主正面臨重大威脅。記者邱德祥／攝影

中選會主委李進勇昨備詢時嗆國民黨組織犯罪。國民黨智庫副執行長凌濤表示，民進黨秘書長林右昌定調在野黨是組織犯罪，由李進勇配合演出，檢調再配合大搜捕國民黨黨工，才是真正的組織犯罪。國民黨也公布民調指，51%民眾認為賴清德總統上任一年便不斷以司法對付反對者，台灣民主正面臨重大威脅。

國民黨今舉行記者會公布民調，有48%民眾認為只針對國民黨辦案司法不公、認為檢調公正查案者有36%；更有過半數民眾認為，賴清德總統不斷使用司法對付反對者，已讓台灣民主面臨重大威脅，不同意者約占38%。

國民黨立委陳玉珍說明，民調交叉分析顯示，北北基、桃竹苗地區民眾認為，賴總統讓民主面臨威脅的比例最高，都將近六成；中彰投與高屏澎地區約四成，雲嘉南則為五成，宜花東金馬則為五成二。以年齡區分，50至59歲最高，有六成三；40至49為六成二；30至39歲也有五成七；20至29也有五成二的民眾這樣認為。

台北市議員柳采葳表示，在北北基及桃竹苗乃至中彰投地區，認為司法不公的民眾都超過五成；以年齡來看，40至49歲，也就是社會中堅分子中，高達六成四的人認為司法不公，其次是20至29歲，認為司法不公的比例高達54.9%。

凌濤批評，李進勇昨天未審先判「不演了」，答詢時竟然指國民黨組織犯罪，嚴重行政不中立。李進勇以往擔任法官時教唆書記官做假筆錄，涉嫌偽造文書，當時有被搜索嗎？有被羈押嗎？憑什麼現在羅織他人入罪？

凌濤指出，組織犯罪條例明定「三人以上以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段」，哪一項是與文書及個資保護有關？其中詐欺的三要件跟偽造文書構成要件天差地遠，不僅不符合組織犯罪條例，也不符國際認為組織犯罪的內涵，檢調憑什麼把反對執政者意見者及在野各縣市黨部當成組織犯罪？明顯違法。

凌濤說，民進黨要羅織入罪，自創組織犯罪的內容，把司法當成鬥爭的工具，難怪民調顯示人民認為司法已經成為鬥爭的工具。

此次民調由國民黨委託十方民調公司於5月2日至5日進行，共完成1102份有效樣本。在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.95 %。

司法 國民黨 民調

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