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影／出席母親節活動 朱立倫呼籲執政者讓人民安心
國民黨主席朱立倫今天出席114年母親節「為愛彩繪 讓愛延續」慶祝活動，和媽媽們一起製作母親節蛋糕。回應時事表示，國際社會應共同唾棄獨裁者，而非幫有可能迫害民主、迫害反對黨的獨裁者講話，要堅定站在民主立場。
朱立倫近期多次在公開場合批評賴清德總統，更在中常會直指賴清德對在野黨的作為，「是希特勒在做的事情」。對此，德國在台協會發表公開聲明點名國民黨主席朱立倫，對其言論感到深切失望，台灣絕不能與國家社會主義的暴政相比，應避免進行缺乏歷史敏感度的類比。朱立倫今天出席母親節慶祝活動時受訪表示，國際社會應共同唾棄獨裁者，而非幫有可能迫害民主、迫害反對黨的獨裁者講話，要堅定站在民主立場。
在對媽媽們致詞時，朱立倫說國際經濟環境面臨大動盪，賴總統就任總統到現在不到一年，兩岸兵凶戰危，國家安全有越來越好嗎？搞大霸免、清除在野黨，搞社會對立，社會有安定嗎？股匯市不安，台幣一直升值，台灣的經濟會變很慘，當工作沒有了，媽媽們怎麼可能安心，當經濟不安，國際經貿戰爭來臨的時候，最擔心的就是所有的媽媽，可是我們的總統沒有這種的心情，還在搞社會的對立，還在搞造成社會不安的因素，在母親節前夕，呼籲做為國家最高領導人，就像做家長的心情，要讓大家能夠安全、能夠安定，大家就能夠安心。
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