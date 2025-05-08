影／出席母親節活動 朱立倫呼籲執政者讓人民安心

國民黨主席朱立倫今天出席114年母親節「為愛彩繪 讓愛延續」慶祝活動，和媽媽們一起製作母親節蛋糕。回應時事表示，國際社會應共同唾棄獨裁者，而非幫有可能迫害民主、迫害反對黨的獨裁者講話，要堅定站在民主立場。

朱立倫近期多次在公開場合批評賴清德總統，更在中常會直指賴清德對在野黨的作為，「是希特勒在做的事情」。對此，德國在台協會發表公開聲明點名國民黨主席朱立倫，對其言論感到深切失望，台灣絕不能與國家社會主義的暴政相比，應避免進行缺乏歷史敏感度的類比。朱立倫今天出席母親節慶祝活動時受訪表示，國際社會應共同唾棄獨裁者，而非幫有可能迫害民主、迫害反對黨的獨裁者講話，要堅定站在民主立場。