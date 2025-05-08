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高鐵輕軌經費院長口誤？ 黃敏惠「受騙」痛心哽咽要卓榮泰踹共
高鐵嘉義站聯外輕軌經費議題延燒，嘉義市議會國民黨團上午質詢，痛批行政院長卓榮泰失信，詐騙抹黑，當場向警局長沈炳信告發詐騙；市長黃敏惠說，她的心情從開心、痛心到受騙，「我不相信卓院長口誤，請院長出來說明」。
國民黨團張秀華、傅大偉、鄭光宏、陳家平聯合質詢，播放卓揆國會答詢輕軌影片，痛批卓院長對輕軌372億元工程款負擔發言，言而無信，如同童話故事放羊的孩子，說謊詐騙，公開說中央全部負擔，會後由交通部長陳世凱道歉，說是院長口誤，言行如同詐騙，還是史上最大詐騙，詐騙類型如同假中獎。
張秀華、鄭光宏當場要求警局長沈炳信，卓院長答詢出爾反爾是否構成詐騙？沈炳信說，警方受理報案會調查是否不法，此類型疑假投資。黨團說，卓揆答詢指稱嘉市不願負擔0.66用地費是抹黑，公開在國會說負擔工程款，會後交通部長道歉否認全額負擔工程款，是詐騙行為。
黃敏惠語帶哽咽說，陳世凱昨天到高雄市補助小港機場880億元，公開說對高雄偏心，對嘉義人很不公平、傷心，卓揆答詢陳世凱就站在身旁，她也在陳世凱來嘉時報告輕軌案，市府提報輕軌規劃及財務報告，院長怎麼可能口誤，請院長出來說明。
黃敏惠表示，市府願意負擔用地費，對卓院長指稱談不攏的不實說法，委屈往肚子吞，轉正向思考，高興宣布院長負擔工程款好消息，豈料才短短半天，陳世凱道歉指稱是院長口誤，心情從開心，變痛心、受騙，輕軌爭取超過20年，現在又有不分黨派全體議員及里長連署支持，嘉義人有骨氣，永不放棄，請院長出來說明。
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