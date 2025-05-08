【即時短評】蹭歐戰不紀念光復 賴清德擁中華民國卻續戀日殖情結

今天是二次大戰歐洲戰場勝利（VE Day）80周年，由於納粹德國投降後，日本仍然繼續負隅頑抗，戰爭又進行了三個多月才結束，若非原子彈轟炸與蘇聯撕毀條約侵入東北，迫使裕仁天皇於8月15日宣布投降，否則如果走到盟軍登陸日本本土，戰爭恐怕還要多進行一年，多造成上千萬條人命損失。因此對亞洲各國而言，不管當初站在哪一方，VE Day只是遙遠的歷史名詞，真正令人有感、會舉辦紀念活動的，都是日本投降（VJ Day）。

然而賴政府這次卻首度特別提及VE Day，並且提前透過外媒釋放訊息，賴總統要對此發表談話。此舉不僅是80年來歷屆中華民國政府所無，對於民進黨而言，也是史上第一遭關注VE Day。

隨著賴總統宣布要搭上VE Day列車，其發言內容就一如預期，自然是強調侵略必敗，台灣（中華民國）和世界站在一起反對任何侵略行為，雖未點名北京，但賴清德呼籲各國正視與反制侵略者，不忘提及台灣與歐洲一樣受到各種境外錯假資訊的干擾，在社會製造刻意的對立；也正在共同經歷種種灰色地帶的侵擾、施壓與傾銷，強調以武力侵略他國都是不正義罪行，珍視和平就不能坐視侵略。

執政周年將屆，賴總統接受媒體專訪強調，自己將中國宣告為境外敵對勢力是「不得不」，強化定義中國大陸是敵對勢力的合理及正當性；也宣稱在美中爭霸過程中，台灣沒有左右逢源的空間。賴總統這些作為都不令人意外，都符合他比蔡英文更偏向獨派、更明確標榜反中的一貫路線。

VE Day80周年，對歐美各國自然有其重要性，也都有相關紀念活動。甚至於當初蘇聯身為擊敗納粹德國的要角，如今俄羅斯卻因入侵烏克蘭而招致歐美的制裁，此時普亭政府慶祝反侵略勝利紀念，確實帶有一定諷刺性。習近平選擇赴莫斯科參加紅場閱兵，當然也符合北京近年來崛起爭霸，和美國開始明裡暗裡較勁的國際局勢。

此時台灣跳出來參一腳，也宣布譴責侵略，老實說確實沒什麼不好。但若說賴總統宣示紀念歐戰，對台灣局勢會有什麼幫助？能夠因此讓歐美各國更願意在實際行動上「親台遠中」？恐怕想太多。

當賴政府拋出要紀念歐戰勝利的消息時，外界另一件沒有懸念的事，就是政府又想蹭「反侵略」的時事風潮，又不想面對自身嚴重的日本戀殖情節，因此藉著強調半個地球外的VE Day，刻意淡化三個月後日本敗降的VJ Day，僅提到歐戰勝利讓同盟國把精力轉往太平洋戰場，三個月後太平洋戰場也宣告結束。

如今民進黨至少在口頭上已經擁抱中華民國，更發現中華民國可以作為武器，用來戴在野黨「叛徒」的帽子。那麼對於19世紀殖民擴張而侵略朝鮮、併吞台灣，二次大戰鐵蹄曾蹂躪中華民國大地，殺戮中華民國軍民的日本帝國，是否也該比照昔日納粹乃至今日的中共，給予嚴正譴責？

尤其，賴總統選擇舉行紀念茶會的台北賓館，是當年日本總督官邸；總統宣示完反侵略之後，下午還將前往南部，參加八田與一相關紀念活動。對於身為軸心陣營要角的日本，過去對台灣殖民統治的影響，刻意只保留部分正面元素，近年甚至刻意透過側翼文人「創造記憶」，盡全力予以美化。總督府統治期間無法達成的精神同化，80年後相關思維在日本本土，早就是主流社會不想提起的尷尬過去，反而在前殖民地成了政治正確的粉紅泡泡，不能不說是絕大諷刺。

再過數十年，不管屆時台灣的身分為何，後人看待這段搶蹭舊日「大東亞共榮圈」的戀殖情結，都只會是個笑話。