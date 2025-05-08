賴清德歐戰勝利演說 王鴻薇：國民黨二戰貢獻不容抹煞
賴清德總統今在台北賓館接待外國使節和其他政要，並發表第二次世界大戰「歐戰勝利」80周年演說。國民黨立委王鴻薇表示，不能忘記當年是國民黨帶領贏得二戰，貢獻也不容抹煞。
賴總統在講話中提到，二戰無疑是人類史上傷亡最為慘重的戰爭。80年前的今天，納粹的代表向同盟國投降，象徵著二戰歐陸戰場的告終，隨著同盟國把精力轉往太平洋戰場，在三個月後，太平洋戰場也宣告結束。全程未提及中華民國在太平洋戰場對日本的浴血奮戰。
針對賴清德就歐戰勝利發表演說，王鴻薇說，歷史不能被忘記，二戰這樣對人民社會的危害，要記住歷史教訓。中外政治人物都希望取得話語權，她身為國民黨民代，也不能忘記當年是國民黨帶領贏得二戰。
王鴻薇強調，歷史不能忘記，歷史紀錄也不能抹滅，肯定賴清德總統針對二戰提出論述，但國民黨在二戰時候的貢獻，也不容抹煞。
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