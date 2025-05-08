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還原談話本意 朱立倫：是指賴總統獨裁化、迫害在野黨

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今出席母親節慶祝活動「為愛彩繪 讓愛延續」。記者邱德祥／攝影
國民黨主席朱立倫今出席母親節慶祝活動「為愛彩繪 讓愛延續」。記者邱德祥／攝影

國民黨主席朱立倫稱總統賴清德在做希特勒做的事，德國在台協會呼籲國民黨避免進行不恰當，且缺乏歷史敏感度的類比。朱立倫今表示，他指的是賴總統變成獨裁化、變成迫害在野黨，這跟法西斯是相同的方向。國際社會應共同唾棄獨裁者，而不是要幫有可能傷害民主，迫害反對黨的獨裁者講話。

朱立倫今上午出席母親節慶祝活動。對於德國在台協會點名批評，對其言論感到失望與憂心。朱立倫強調，納粹德國希特勒是殘害人類最凶狠的獨裁者，是人類與大家共同譴責唾棄的；但不要忘了，民主政治也可能會產生法西斯，也會變成獨裁，這才是大家學到的歷史教訓。

朱立倫表示，嚴正面對所有殘害民主，或是迫害在野黨、傷害人權的獨裁者，這是大家共同的目標，也是他的原意，講得非常清楚。國際社會應該共同唾棄獨裁者，而不是要幫有可能傷害民主、迫害反對黨的獨裁者講話，而是應該站在民主自由堅守的立場講話。

朱立倫表示，外國政府不能成為迫害民主的幫凶，更不應該干預各國的內政。國民黨的立場非常清楚，他們指的是賴清德總統變成獨裁化，變成迫害在野黨，這跟法西斯是相同的方向，是歷史學到的教訓，「這不單是朱立倫這樣說，媒體這樣說，民眾也這樣說，」真正應該反省檢討的是賴總統。

外傳檢調可能於周五搜索中央黨部，朱立倫說，鷹犬和東廠，秉持主子、獨裁者的命令，每一天都想達到迫害在野黨的目標。大家已經看得很清楚，最新的民調，多數的民眾都認為台灣現在是司法不公，迫害在野黨，辦藍不辦綠。這不是他說的，這是民調結果，民進黨再這樣橫行下去，最後一定會被民意反撲。

針對中選會主委李進勇作批評，國民黨是組織性的犯罪。朱立倫嗆，作為一位中選會的主委預設立場，想入人於罪，他已經沒有資格當中選會主委，他已經變成民進黨的主委。這樣的態度應該趕快下台，誰會相信中選會是一個公平公正的機關？

國民黨 德國 朱立倫 納粹

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