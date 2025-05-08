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影／朱立倫指賴清德如希特勒 吳思瑤：觸犯歐洲國家紅線

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
針對國民黨主席朱立倫在昨（7）日中常會上痛批賴清德對在野黨的所作所為就是在做希特勒做的事情，引發德國在台協會發出聲明譴責。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（圖）今天表示，朱立倫比喻不倫不類，不僅觸怒德國，也觸犯了歐洲國家的紅線。記者胡經周／攝影
針對國民黨主席朱立倫在昨（7）日中常會上痛批賴清德對在野黨的所作所為就是在做希特勒做的事情，引發德國在台協會發出聲明譴責。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（圖）今天表示，朱立倫比喻不倫不類，不僅觸怒德國，也觸犯了歐洲國家的紅線。記者胡經周／攝影

針對國民黨主席朱立倫在昨（7）日中常會上痛批賴清德對在野黨的所作所為就是在做希特勒做的事情，引發德國在台協會發出聲明譴責。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，國民黨全面性崩壞，讓人匪夷所思，從日前涉入連署造假的國民黨宋姓青年軍身著納粹標誌，引發德國在台協會痛斥無恥後，朱立倫再度惹怒德國在台協會，恐怕也會惹怒整個歐洲國家；因為朱立倫的比喻不倫不類，台灣是民主國家，有民選總統、堅實的憲政體制，絕對不可能回到戒嚴時期，也不可能是希特勒、納粹、法西斯。

接著也批評朱立倫不只比喻不倫不類，還選擇性失憶，說明在台灣這片土地上，曾經進行最長時間的獨裁統治的是中國國民黨，威權獨裁統治時間長達38年，「朱立倫你忘了嗎？」，而現在全球公認的獨裁者、威權體制，正是中國的習近平，「朱立倫你忘了嗎？」，表示朱立倫不僅觸怒德國，也觸犯了歐洲國家的紅線。

吳思瑤 國民黨 德國 朱立倫

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