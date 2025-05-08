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客委會點名竹苗立委未替預算發聲 林思銘：想當側翼就下台

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
客委會昨天在臉書點名竹苗客籍立委，未於公開場合為客家預算發聲，並支持統一刪減與凍結客委會預算。林思銘今天回應，客委會主委古秀妃忘了自己的身分，如果這麼想當側翼網軍，辭職下台去當側翼才真的適才適所。圖／林思銘辦公室提供
客委會昨天在臉書點名竹苗客籍立委，未於公開場合為客家預算發聲，並支持統一刪減與凍結客委會預算。林思銘今天回應，客委會主委古秀妃忘了自己的身分，如果這麼想當側翼網軍，辭職下台去當側翼才真的適才適所。圖／林思銘辦公室提供

客委會昨天在臉書點名竹苗客籍立委林思銘徐欣瑩邱鎮軍，未於公開場合為客家預算發聲，並支持統一刪減與凍結客委會預算。林思銘今天回應，客委會主委古秀妃忘了自己的身分，如果這麼想當側翼網軍，辭職下台去當側翼才真的適才適所。

林思銘表示，客委會昨公開發文指責竹苗客家立委，沒有強力維護客委會預算，企圖想把施政不力的責任，甩鍋客家立委，請古秀妃把心思放在如何維護客家權益、發揚客家文化、客語世代傳承，否則你更適合當民進黨客家部主任，而不是客委會主委。

林思銘指出，在立法院會預算審查時，僅刪減300萬元，占預算總額0.07%，其減列原因是客語傳播行銷計劃已含媒體宣導費，預算重複編列。另外有凍結5億2000萬元，則是業務費凍結30%，4億1640萬，並非所謂「削減5億元」，凍結預算與刪減預算完全不同概念，預算凍結是立法院履行監督職責之必要作為，民進黨過去在野時，也經常使用凍結預算作為監督政府的手段，請執政黨不要一再雙標。

林思銘提到，古秀妃在立法院院會曾公開承認今年預算比去年增加4億多，但經主計總處計算統刪比例後，刪減1.9億元，法定預算數高達41億8千萬元，比去年法定預算39.48億元，仍足足增加2.32億元，這是公開且不爭的事實。

林思銘說，如果古秀妃這麼關心預算，為何4月22日行政院長卓榮泰指示所有預算解凍報告全數送到立法院待審，客委會卻拖到5月初才將解凍案送至立法院要求解凍，客委會真的是缺預算，還是缺乏行政執行能力?

林思銘感嘆，如今客委會在民進黨發動全台大惡罷二階連署之際，不僅批評立委監督，還大動作發文指責抹黑客家立委沒有全部護航，自降格調淪為側翼網軍，古秀妃忘了自己是客委會主委，如果這麼想當側翼網軍，辭職下台去當側翼才真的適才適所。

林思銘奉勸古秀妃說，你是客委會主委，不是民進黨客家部主任，不要辜負客家鄉親對你的期待，客家人要的是為客家人用心服務、爭取權益的客委會，不是只想搞大惡罷的側翼罷團。

林思銘說，客委會是全台、全球客家人的客委會，不是民進黨的，更是不是賴清德總統、卓榮泰鬥爭異己的工具，請古秀妃認清角色，做你該做的事。

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