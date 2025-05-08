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影／遭起底過去也用「希特勒」批評江宜樺 陳其邁回應了

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
針對當年曾以「希特勒」形容江宜樺，陳其邁沒有多解釋，僅強調譴責發動戰爭者。記者徐白櫻／攝影
針對當年曾以「希特勒」形容江宜樺，陳其邁沒有多解釋，僅強調譴責發動戰爭者。記者徐白櫻／攝影

國民黨主席朱立倫以「希特勒」形容賴清德總統施政，引發德國在台協會反彈。高雄市長陳其邁也被粉專起底，國民黨執政時期開記者會，曾在行政院前院長江宜樺照片畫上鬍子，批評江是希特勒，粉專已向德國在台協會反映此事，希望用同樣標準批評民進黨與陳其邁。陳其邁回應，「戰爭是人類的悲劇，我們都應該記取戰爭的教訓」；維護民主自由的體制，才是真正重點。

粉專「政客爽」發文揭露，高雄市長陳其邁曾開記者會，批評執政者是希特勒，甚至把江宜樺畫了希特勒式鬍子，版主已至德國在台協會留言，要他們發文批判民進黨跟陳其邁這種行徑。

版主酸說，陳其邁不只是罵執政者是希特勒，還把執政者畫成希特勒；現在任何人都不能引用法西斯、納粹、希特勒去指責任何執政者，這是德國給我們台灣新設立的高標準，望周知。

今早高市議會聯訪，媒體提及此事。陳其邁回應，今天是歐戰終戰勝利日，也是紀念日，戰爭可以說是人類的悲劇，我們都應該要記取戰爭的教訓，所以也應該共同團結、反對侵略，維護民主自由的體制，這才是真正的重點。

陳其邁強調，國內政治攻防是一回事，但他認為任何人都不應該為戰者發動戰爭推卸責任。

2014年3月發生太陽花事件，警方強勢驅離占據行政院民眾，多人受傷。時任立委的陳其邁舉行記者會，指控向警方下令的行政院長江宜樺猶如屠殺猶太人的希特勒。

粉專「政客爽」張貼揭露高雄市長陳其邁曾在2014開記者會，批評執政者是希特勒，甚至把江宜樺畫了希特勒式鬍子。圖／翻攝「政客爽」粉專
粉專「政客爽」張貼揭露高雄市長陳其邁曾在2014開記者會，批評執政者是希特勒，甚至把江宜樺畫了希特勒式鬍子。圖／翻攝「政客爽」粉專

希特勒 德國 戰爭 納粹 陳其邁

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