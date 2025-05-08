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朱立倫「賴清德納粹說」綠營齊轟錯誤類比

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
朱立倫「賴清德納粹說」，綠營齊轟錯誤類比。圖／聯合報系資料照片
朱立倫「賴清德納粹說」，綠營齊轟錯誤類比。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席朱立倫7日在中常會以前納粹領袖希特勒類比賴清德總統，民進黨中央、民進黨立院黨團今天都批評這是錯誤類比。民進黨發言人吳崢表示，朱立倫不知悔改一錯再錯，真的讓國民黨成了國際醜聞；民進黨立院黨團書記長陳培瑜說，別把納粹當政治修辭，更別把歷史當選舉素材。

吳崢指出，朱立倫不斷消費歷史頻踩外交紅線，這是不到一個月的第二次，這次德國在台協會真的不忍了，這次不再中英文並用的善意提醒，直接以英文表達對國民黨及朱立倫不斷濫用納粹二字的深切失望與憂心。

陳培瑜表示，朱立倫的發言遭到譴責，國民黨不是檢討發言是否過當，而是搬出「德國沒有資格講話」來遮掩錯誤，還大談「我們當年對抗軸心國」。這種操作方式熟不熟悉？每次出事都轉移焦點、扯歷史、打情緒牌，這樣的國民黨，是在維護民主，還是在消費歷史、玩弄民粹。

陳培瑜指出，納粹不是可以隨便拿來比喻的歷史傷口。在德國，納粹標誌、言論、比喻都受到法律嚴格限制，是對歷史的尊重，也是對人民的保護。而在台灣，竟然有政黨領袖把這種極端惡行當成隨口發言的修辭工具，只為博取版面、煽動仇恨，這才是真正該被譴責的地方。

陳培瑜說，國民黨要講歷史，那就請講完整一點。請記得國民黨曾禁錮言論、逮捕異議、抹黑反對者。這段歷史，有人選擇原諒，但不代表可以被遺忘，更不代表國民黨可以轉過身就用納粹來罵別人。

國民黨 朱立倫 民進黨 納粹

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