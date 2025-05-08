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卓榮泰承諾嘉義輕軌經費又想賴帳 林倩綺：誠信破產

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院長卓榮泰在立法院備詢時表示「工程款372億由中央負擔，地方僅負責用地費」，但交通部澄清說，卓揆不可能承諾由中央負擔。國民黨立委林倩綺批評，這非溝通問題，而是誠信破產。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰在立法院備詢時表示「工程款372億由中央負擔，地方僅負責用地費」，但交通部澄清說，卓揆不可能承諾由中央負擔。國民黨立委林倩綺批評，這非溝通問題，而是誠信破產。圖／聯合報系資料照片

嘉義輕軌藍線延宕近30年，行政院卓榮泰6日在立法院備詢時表示「工程款372億由中央負擔，地方僅負責用地費」，嘉義市長黃敏惠立刻回應全力支持，但交通部澄清說，卓揆不可能承諾由中央負擔。國民黨立委林倩綺批評，這非溝通問題，而是誠信破產。

林倩綺6日在總質詢時關心嘉義市的交通建設，指高鐵嘉義站每年超過630萬人次進出，卻長年孤懸無軌道銜接，中央明明早在2005年核定BRT為階段方案，並承諾「運量達標即轉軌」，如今BRT年運量已破130萬、尖峰時段擠爆，中央卻持續拖延。

卓榮泰答詢時說，中央可以負責嘉義輕軌藍線的建設」，並稱「工程款372億由中央負擔，地方僅負責用地費」。黃敏惠7日立刻召開記者會回應，「中央出錢，地方出地，嘉義市政府全力支持、立即配合！」甚至表明若嘉義縣協調不成，嘉義市府願意一肩扛起用地費，展現最大誠意。

豈料，交通部否認卓榮泰承諾，稱是「引用簡化資料誤解內容」，更指出市府尚未完成財務分攤與縣市協調，根本沒有承諾空間。

林倩綺批評，先開空票，後來找交通部打臉自己，這不是溝通失誤，是誠信破產！人民可以等輕軌，但不能接受被當笑話！她將持續監督行政院落實承諾，不容嘉義人再被拖延與戲弄，「這是一條輕軌，更是一條檢驗政治誠信的軌道！」

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