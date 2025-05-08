朱立倫：德若真記取教訓 須反思納粹假「合法程序」滅反對力量

德國在台協會昨發表聲明批評國民黨主席朱立倫。朱立倫今表示，各方都應將心比心，德國如果真的記取納粹黨的教訓，須深刻反思納粹如何運用所謂的「合法程序」，逐步消滅異議政黨及所有反對力量。他強調，警惕任何可能侵蝕民主根基的行為，堅持多元開放的政治環境，保障言論自由和集會結社的權利，是防止歷史悲劇重演的關鍵。

朱立倫昨天在中常會表示，總統賴清德對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事。德國在台協會聲明，對朱立倫最近言論深感失望和擔憂，不管是納粹政權的罪行、或德國與歐洲於1933年至1945年間發生的暴行，任何將前述事件與台灣當前政治局勢相提並論的企圖，都令人深感不安。

朱立倫今透過臉書發文指，歐戰勝利80周年 ，這場大戰是對抗獨裁、對抗侵略者的戰爭。當年，德國的希特勒、義大利的墨索里尼等軸心國國家，最終崩潰，在犧牲了無數軍民的生命後，同盟國獲得勝利，自由、民主也得以存續至今。同為同盟國一員的中華民國仍在亞洲戰場浴血對日抗戰，但仍對歐洲戰場的勝利，同感興奮及慶賀。

朱立倫說，今年的9月3日是二戰勝利紀念日80周年，身為戰勝國的中華民國，應該共同慶祝，感謝國軍及全國軍民的犧牲及奮戰，最終取得勝利。中華民國作為戰勝國的一員，永遠會記得當年軍民同胞為了對抗獨裁、對抗法西斯所付出的血淚。

朱立倫表示，國民黨認為各方都應將心比心，德國如果真的記取納粹黨的教訓，不僅應銘記其戰後受到國際社會的公義審判，更須深刻反思納粹如何運用所謂的「合法程序」，系統性地瓦解威瑪共和國的民主機制，逐步消滅異議政黨及所有反對力量。

朱立倫提到，中華民國駐維也納總領事何鳳山向被納粹迫害的猶太人發放數千張簽證。中華民國亦是二次世界大戰反法西斯陣營的重要成員。在亞洲戰場長期抵抗當時軍國主義的侵略，付出了巨大的犧牲。自1937年盧溝橋事變以至1945年日本簽署降書，中華民國軍民浴血奮戰，有效牽制了日軍主力，為同盟國在歐洲及太平洋戰場的最終勝利作出了不可磨滅的貢獻。

朱立倫說，這段歷史充分證明，中華民國始終站在反對侵略、捍衛自由與正義的一方。歷史啟示我們，民主政治會出現法西斯，但法西斯會終結民主政治，並且導致對人權的踐踏和對社會的摧殘。

朱立倫表示，警惕任何可能侵蝕民主根基的行為，堅持多元開放的政治環境，以及保障言論自由和集會結社的權利，是防止歷史悲劇重演的關鍵。國民黨將持續致力於維護中華民國的民主憲政，並與所有愛好自由的人民共同努力，確保台灣社會不會有被執政者壓迫的未來。