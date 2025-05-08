朱立倫拿希特勒類比賴清德 謝志偉批：美化納粹罪行

國民黨主席朱立倫7日在中常會以前納粹領袖希特勒類比賴清德總統，駐德代表謝志偉今（8日）在臉書發文諷刺朱立倫「無與倫比」，他說，把納粹政權和當下備受自由世界肯定的民主台灣並列，豈非在幫納粹洗白，簡直在美化納粹罪行。

謝志偉表示，納粹政權的滔天罪行是令人髮指且嚴重到無可比擬的，朱立倫將民進黨政府及總統的作為比擬為納粹，原本是要達到強化民進黨政府及總統之作為違法亂紀的印象，卻反而造成了納粹政權之罪行沒有那麼糟的淡化效果；為什麼沒有那麼糟？因為還有可以倫比的對象。

謝志偉說，更別說，朱立倫還先虛構了民進黨政府及總統的罪行，大家想想看，納粹政權和當下備受自由世界肯定的民主台灣並列，那不是在幫納粹洗白嗎？豈止是在淡化納粹罪行，簡直是在「美化」納粹罪行了。

謝志偉指出，「因為納粹的滔天罪行無可比擬，我建議，我們也不要把蔣介石比為希特勒，比為『殺人魔』或可，但不要比為『希特勒』。」