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影／國民黨最新民調發布 司法迫害民眾有感
國民黨今天舉行「最新民調發布！司法迫害民眾有感！ 檢調及中選會涉嫌『組織犯罪』」 記者會，立法委員陳玉珍、台北市議員柳采葳、桃園市議員／國家政策研究基金會副執行長凌濤、國民黨發言人楊智伃出席。
立委陳玉珍指出，問卷提問賴總統上任後，不斷的用司法對付黨內外的反對者，台灣民主正面臨重大威脅，是否同意這樣的說法，非常同意的有29.9%，還算同意的有21.1%，合併百分比是51.1%，過半數的民眾認為賴總統讓台灣的民主面臨重大的威脅。陳玉珍說，看看檢調最近在國民黨各地方黨部的動作，這已經不是在做司法調查，而是在藉司法調查的手，在做政治偵防的工作。
台北市議員柳采葳也提出數據說，多數的民眾認為檢調機構只針對國民黨，辦案司法不公，百分比有將近5成有48.1%，很顯然多數民眾認為司法檢調已成為民進黨的打手。凌濤開嗆中選會李進勇未審先判不演了，綠共式辦案已成「組織辦案」，李進勇被質詢時脫口指「國民黨組織犯罪」，已行政不中立，凌濤說，國際組織性犯罪集團是指毒品和武器黑市交易、人口走私、擄人勒贖，但台灣檢調把連署小案大辦，法律組織犯罪定義是指三人以上，以實施強強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段，今天先由林右昌、李進勇同聲定調「組織犯罪」，再由檢調大肆追捕國民黨黨工，形成黨政檢的「組織辦案」，這才是真正的組織犯罪。
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