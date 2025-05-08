影／國民黨最新民調發布 司法迫害民眾有感

國民黨今天舉行「最新民調發布！司法迫害民眾有感！ 檢調及中選會涉嫌『組織犯罪』」 記者會，立法委員陳玉珍、台北市議員柳采葳、桃園市議員／國家政策研究基金會副執行長凌濤、國民黨發言人楊智伃出席。

立委陳玉珍指出，問卷提問賴總統上任後，不斷的用司法對付黨內外的反對者，台灣民主正面臨重大威脅，是否同意這樣的說法，非常同意的有29.9%，還算同意的有21.1%，合併百分比是51.1%，過半數的民眾認為賴總統讓台灣的民主面臨重大的威脅。陳玉珍說，看看檢調最近在國民黨各地方黨部的動作，這已經不是在做司法調查，而是在藉司法調查的手，在做政治偵防的工作。