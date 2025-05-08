綠委陳冠廷提安樂死法 邱泰源：先看如何加強安寧醫療

繼時代力量2023年提出安樂死立法，執政黨立委陳冠廷提出安樂死法，為第二部立法院提出的安樂死草案，昨天在立法院舉行公聽會。衛福部長邱泰源今天出席立院社福及衛環委員會備詢時受訪表示，在討論安樂死之前，「應先看看台灣如何加強安寧緩和醫療。」

邱泰源說，安樂死在世界各國均有倫理爭議問題，台灣民眾關心如何尊嚴善終，首先應讓末期病人有自我選擇的權利，為此，衛福部推動預立醫療諮商，健保署已於5月1日擴大適用範圍，藉由預立醫療諮商，讓病人先表達臨終時希望的治療選項，家人也能先了解「真正到了末期，是否把病人身心靈面對的痛苦好好解決，要靠安寧緩和醫療。」

邱泰源出身安寧緩和醫師，他表示，台灣安寧緩和醫療推動成效顯著，在世界排名第3，亞洲排名第1，若把病人照顧好，他們就會珍惜每日生活，把安樂死爭議性減到最低；社會關心安樂死議題，但要先看安寧緩和醫療有沒有把病人照顧好，若有，安樂死就只是個案事件，「討論安樂死，要先看看台灣如何加強安寧醫療。」

日前一項民調顯示，75%民眾支持安樂死立法。陳冠廷主張，避免人生末期只能延長痛苦過程，希望協助安樂死立法，自己來自嘉義選區，地方族群較為年長，許多民眾提起，看到長輩、周邊親友臨終時痛苦離世，希望幫忙安樂死立法。但強調，安樂死議題敏感，會審慎評估各界意見，沒有立法時間表。

另外，我國首部兒童托育專法已送行政院審查。衛福部次長呂建德說，其內容區分托育與兒少機構，其中最重要精神，是落實兒童最佳照顧，加重不當對待處罰。邱泰源則表示，行政院今天就會核定。