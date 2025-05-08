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紀念歐戰勝利 國民黨：勿忘亞洲戰場中華民國的貢獻

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

歐洲戰爭勝利紀念日80周年。國民黨表示，在回顧第二次世界大戰中的犧牲與勝利時，絕不可忽視亞洲戰場上一位關鍵的貢獻者，由中國國民黨領導的中華民國。

國民黨發言人楊智伃指出，自1937年盧溝橋事變爆發以來，中華民國在極端艱困與壓迫下英勇奮戰，數以千萬計的軍民為保衛家園而浴血奮戰，他們長期的抵抗有效減輕了歐洲戰場的壓力，為盟軍的反攻行動提供了寶貴的戰略縱深。

戰後，中華民國不僅成功收復台灣、恢復國土完整，更成為聯合國創始會員國，彰顯其在促進世界和平事業中的核心地位。

楊智伃說，當大家悼念全世界各族人民在二次大戰中所承受的犧牲與苦難時，也應記得，二戰8000萬不幸喪生的生命中，有將近四分之一是中華民國的國民，這是歷史永遠無法抹滅的一頁。「也因此我們對其它所有無辜受難者更是感同身受。我們深知戰爭的可怕，更期望一個和平與穩定的世界局勢。」

楊智伃說，即便在當今面臨巨大的威脅與壓力下，位於台灣的中華民國依然堅定屹立，持續扮演負責任的國際角色，致力於捍衛民主、自由與和平，並與區域夥伴共同守護這些普世價值。

二戰 國民黨

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