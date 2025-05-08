范斯：美國未和中國討論有關台灣議題戰略協議
對於白宮傳聞有意和中國達成一項戰略協議，其中可能包括台灣議題，美國副總統范斯今天回應表示，他沒看過相關報導，無法評論，但他可以明確地說，美中兩國政府「沒有針對有關這個特定議題的戰略協議進行對話」。
范斯（JD Vance）今天出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）在華府舉辦的慕尼黑領袖會議（Munich Leaders Meeting）。主持人在會中問及，媒體上出現了一些訊息認為白宮可能有興趣和中國達成一項戰略協議，其中可能包括台灣議題。
范斯對此回應表示，他沒看過關於台灣的戰略協議報導，無法評論，但他可以明確地說，美中兩國政府「沒有針對有關這個特定議題的戰略協議進行對話」。
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