德國在台協會批朱立倫：今日台灣不能與納粹暴政相比
國民黨主席朱立倫7日在中常會以前納粹領袖希特勒類比賴清德總統，德國在台協會晚間透過臉書點名批評朱立倫，稱今日的台灣絕不能與納粹暴政相比，台灣機構也不能被比喻為納粹政權的恐怖統治工具。
德國在台協會表示，「懷著深切的失望與擔憂，我們注意到國民黨主席朱立倫最近的言論」，任何試圖將納粹政權罪行或將1933年至1945年間在德國及歐洲犯下的暴行，與台灣當前政治局勢相比較的意圖，都令人深感不安。
德國在台協會呼籲，國民黨領導階層避免在國內政治論述中，採取不恰當且缺乏歷史敏感度的類比；納粹政權造成數百萬人受害，歷史事實不容輕視；不應為了政治目的而扭曲過去的記憶，各界更應該一起確保納粹時代的罪行永遠不會被遺忘，並強化歷史意識（無論是在德國、台灣乃至全球）。
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