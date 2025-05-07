駁被控誣指藍白刪預算致調降調訓比例 保訓會：非事實

針對國民黨立院黨團發出聲明，表示考試院「公務人員保障暨培訓委員會」（保訓會）日前發函文指出，因立法院預算刪減導致調訓比例調降，譴責保訓會，配合行政院、民進黨公然造謠，破壞文官中立等，保訓會7日深夜發出新聞稿澄清，表示並非事實。

保訓會表示，文官學院114年法定預算數較113年法定預算數為高，故認為114年度委任公務人員晉升薦任官等訓練調訓比率由16.5％修正為15％，非因預算遭刪而是造謠等語，保訓會澄清114年度立法院預算審查決議通案刪減1442萬元，其中基礎訓練預算刪減514萬5000元，各項晉升官等訓練刪減385萬4000元，2項訓練經費合計刪減899萬9000元。

保訓會指出，114年度編列數較113年度增加4423萬6000元（並非報導的5865萬6000元），係包括新增教學大樓的學員餐廳宿舍補強工程與防水工程3603萬1000元；人事費配合調待增加427萬元；增列消防設備汰換經費等236萬元；配合學員受訓餐費調整及反應物價電費調漲增加相關辦訓費用等157萬5000元。上述經費依法必須專款專用，不得流用至遭通刪之訓練經費。

保訓會提到，為因應前項各項晉升官等訓練刪減385萬4000元，因此保訓會將114年度委任公務人員晉升薦任官等訓練調訓比率由16.5％微幅調整為15％，力求不損及公務人員權益。

保訓會強調，報載「保訓會發函，誣指因藍白刪預算，須調降受訓人數」，保訓會指出該會114年2年18日公訓字第1142160064號函說明一內容為「……茲因本會所屬國家文官學院114年度預算遭立法院刪減致影響容訓量……」，並未提及任何特定政黨刪減預算，報載內容絕非事實，特此澄清。