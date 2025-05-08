六都施政大體檢／道安篇…超速肇事 桃園交通事故致死率高

桃園市近5年交通事故件數下降，死亡人數去年卻上升近16%，事故致死率創新高；警方分析超速為肇事主因，已鎖定威脅行人與兒少通學安全的行為加強取締。但民代指人行與通學道庇護不足，改善應更主動積極。

桃園近年每年約30至40名行人魂斷輪下，死亡車禍甚至發生在斑馬線上。去年事故致死率增至0.634%，47名行人喪命是5年次高，顯示事故嚴重程度加劇。交通警察大隊分析事故以超速肇事為主，會持續取締、宣導。

不過，桃園不少道路車多路窄、人行道障礙物多，也屢有民眾反映，許多車流量大的路口，行人庇護空間不足、欠缺斑馬線退縮設計，過馬路總心驚膽顫。高齡長者風險尤其高，去年47名死亡行人，長者多達30人占6成3。

交通警察大隊分析，高齡行人死傷肇因多為未依標誌或標線過馬路，除加強取締違規、採科技執法、分齡分眾道安宣導等，也攜手交通局改善高風險路口。記者重回曾經發生死亡車禍的部分事故路口，已設置「車不停讓行人」科技執法、庇護島，斑馬線也退縮，並搭配路口號誌行人早開，保障行人安全。

此外，桃園0到14歲幼年人口近14%，6都比率最高，兒少交通安全應更著力， 但仍屢傳兒少通學交通事故。據統計，去年兒少交通事故14死、3339傷，儘管警方強調降幅8％是6都第一，數字居高不下仍讓家長擔憂。

「孩童被迫站上馬路險象環生。」議員張碩芳說，市長張善政目標明年底前完成100所學校通學廊道，但車輛排隊接送違停亂象頻仍，學童得左閃右躲，甚至走上馬路，相當危險。她也點出市府後方的人行道及騎樓整平迄今未做，如何展現市府守護行人決心？

養工處回應，每年編列預算並申請中央專案補助，協助學校周邊施做通學廊道，已完成80所，進度8成。但他也坦言，部分施工會影響教學品質，只能利用寒暑假進行，是工程最大難處，預計明年底可完成120所。

交通局也表示，至今年2月已完成257處路口斑馬線退縮，其中含9處行人庇護島，以及8.2公里標線型人行道等，會持續增設人行道、優化行人號誌等，提升人本交通安全。