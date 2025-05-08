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新聞眼／兒少屢遭撞 開車族道安再教育

聯合報／ 本報記者張裕珍
桃園市桃園區中正路與同德十一街口，去年4月婦人過馬路時遭撞身亡，事後市府在路口退縮斑馬線、設置庇護島，並繪製轉彎線導引車輛。記者周嘉茹／攝影
桃園市桃園區中正路與同德十一街口，去年4月婦人過馬路時遭撞身亡，事後市府在路口退縮斑馬線、設置庇護島，並繪製轉彎線導引車輛。記者周嘉茹／攝影

政府近年極力洗刷「行人地獄」惡名，但桃園市行人死亡數依舊居高不下，還屢傳兒少過馬路遭撞、多達10車不禮讓離譜事件，「馬路如虎口」危險場景不斷上演。市府應有結構性檢討、政策宣示，莫讓行人、兒少通學安全流於口號。

桃園市人口穩定攀升近235萬，汽機車數量也連年成長達227萬多輛，幾乎平均1人1車，凸顯桃園公共運輸不比雙北發達；多數民眾仍習慣騎車、開車，但道路狹窄擁擠，還有多處捷運、汙水下水道工區，在在加劇人車衝突風險。

警察局、交通局面對道安棘手挑戰，首要鎖定行人、兒少通學安全，並強調工程改善、科技監控與政策宣導三方並進，方向雖正確，但關鍵仍在執行力不符民眾期待。不少危險路口總是等到發生死傷車禍後，才急忙會勘改善，已無法挽回寶貴性命。

交通改善不能是被動地亡羊補牢，也不能因交通事故數據下降就鬆懈。除了務實分析事故數據，針對事故熱區訂定有效取締策略，適時導入科技執法取代警力開單，工程改善也要分風險等級執行，善盡地方溝通「堅持做對的事」，不受部分民意干擾卡關。

不可諱言，許多交通事故肇因駕駛人違規、便宜行事，尤其行人地獄多出現斑馬線視線盲區，政府近年為此加重「車不讓人」罰則。孰料桃園日前卻發生學童舉手過馬路，竟多達10車不禮讓的事件，顯然仍有許多駕駛不當一回事。

孩子已勇敢舉手，大人卻接連無視呼嘯而過，不僅是駕訓制度徹底失敗，也為道安教育宣導打了不及格分數。桃園號稱是兒童城市，除了事後重罰、增設行人按鈕號誌，也應加強成人道安教育，並串連學校、社區等力量，宣示守護兒少決心。

交通事故 桃園 行人地獄

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