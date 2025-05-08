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六都施政大體檢／道安篇…學者：號誌運作不一 易因誤判肇事

聯合報／ 記者周嘉茹曾增勳陳俊智／桃園報導

桃園市近年在人本交通方面下了不少工夫，但民團認為，除人行道品質還需優化外，號誌運作模式不一易讓用路人遲疑，甚至造成誤判而肇事，也亟待改善。

開南大學國際物流與運輸管理學系主任許君毅觀察，台北左轉專用號誌燈是綠燈熄滅後才亮起，桃園部分路口則為紅燈熄滅後隨綠燈亮起，或綠燈過程中亮起，號誌運作模式不統一，恐讓用路人遲疑，建議適度調整。

許君毅說，許多轉彎專用道在道路中段或尾段才標示，建議路段起點就標明，維持道路順暢，也避免民眾誤闖違規。

桃園市生香文教關懷協會理事長宋惠君指出，她看到有些路口多時相號誌有4、5個燈號，民眾常誤為綠燈可以左右轉，其實不能，還有的路口秒數很快，行人或行車看到黃燈來不及停就變紅燈，提高道路風險；尤其學校周邊道路的燈號秒數須重新設計。她並建議，交通安全要從小扎根，交通安全應從幼兒園開始。

桃園市人本交通推動協會建議，通學步道網絡應以各校圍牆為起點，分階段向外延伸，形成15分鐘步行圈，步道最小淨寬1.5公尺以上，同時加強校門口周邊交通管理。

桃園 紅燈

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