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定義中國敵對 賴總統：是不得已

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
賴清德總統對美國的低姿態遭受質疑。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統對美國的低姿態遭受質疑。圖／聯合報系資料照片

許多國家正舉辦二戰歐戰勝利紀念日八十周年活動，我國外交部今天也舉行紀念茶會，賴清德總統、副總統蕭美琴等人將出席。據了解，賴總統將發表談話，提及二戰雖已結束八十年，但包括中國在內的極權勢力正在捲土重來，恐對全球的民主和平造成衝擊。

對於日前提出「賴十七條」，將中國定義為反滲透法指涉的境外敵對勢力，賴總統接受財訊專訪時表示，中國沒有放棄武力攻台，這幾年來對台灣的文攻武嚇、統戰滲透愈來愈嚴重，「如果不是不得已」，他不會做這樣的定位。

賴總統三月提出國安五大威脅與十七項因應策略，他接受財訊專訪時說，中國對台統戰滲透愈來愈嚴重，在這種狀況之下，不得已、也不得不根據反滲透法將中國定位為境外敵對勢力，才有辦法讓國人了解這個情勢，國家體制才有辦法根據這個方向去調整；不管修法或政策調整，目的是確保國家、社會安定。

賴總統日前曾提及「脫中入北」，是否意味台灣經貿路線要脫離中國大陸？賴總統說，「脫中入北」是學者在談論美中台三方政策時，針對美國對等關稅提出「脫中入北」策略；他的國家產業發展政策，一直是立足台灣、布局全球，現在多一個調整，是加強美國、行銷全世界，他強調「布局全球，當然有包括中國在裡面」。

針對美國對等關稅政策，賴總統在該專訪中也說，台灣在談判中提出的採購項目，能源方面包括石油、天然氣，另外會採購包括工業設備等工業製品、航空器及軍備等，「台灣是很有誠意，願意藉由採購跟投資來解決雙邊貿易逆差的問題」。

此外，前總統蔡英文九日啟程出訪立陶宛及丹麥。蔡英文辦公室發言人蔡舒景說，蔡英文應立陶宛前總統葛寶思凱德邀請訪問，將於維爾紐斯大學發表演說，並與葛寶思凱對談；蔡英文也將參與十三日舉行的哥本哈根民主高峰會並發表演說，傳達台灣將致力與民主盟友持續合作、共同確保區域的安全穩定。

今天上午的「歐戰勝利八十周年紀念茶會」，包括歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）、美國在台協會台北辦事處代理處長柯傑民（Jeremy Cornforth）等人都將與會。

反滲透法 對等關稅 立陶宛 美國在台協會 蔡英文 賴清德

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