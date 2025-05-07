定位大陸為境外敵對勢力 賴總統稱「不得已」：目的是確保國家安全

總統賴清德就職將滿週年，他接受「財訊」專訪表示，他是不得已、也不得不根據「反滲透法」將中國定位為境外敵對勢力，才有辦法讓國人了解情勢，國家體制才有辦法根據這方向調整，目的是在確保國家安全、社會安定，還有台灣人民可以長治久安。

賴總統日前接受財訊專訪，訪談內容今天出刊。

今年3月間，賴總統明確將中國定義為「反滲透法」所指涉的「境外敵對勢力」，並發布因應台灣面對國安及統戰威脅的17項策略。

總統在專訪提到，台灣和中國比鄰而居，中國累計最大外資來源是台灣，一年往來中國經商投資的台灣人約有200萬人，「這個關係是很密切，但是如果不是不得已，我是不會做這樣的定位」。

總統說，「反滲透法」明確定義，「與我國交戰或武力對峙的國家或團體」，就是境外敵對勢力。中國沒有放棄武力攻台，且對台灣的文攻武嚇、統戰滲透愈來愈嚴重；2024年被檢察官起訴、甚至判刑者有60幾人，是2021年的3倍之多，現役和退役軍人都有，占了逾60%、占了2/3。

他強調，在這種狀況下，不得已、也不得不根據「反滲透法」將中國定位為境外敵對勢力，才有辦法能讓國人了解情勢，國家體制才有辦法根據這方向去調整；不管是修法或政策調整，目的是確保國家安全、社會安定，還有台灣人民可以長治久安。

總統也指出，中國的產業是台灣最嚴厲的競爭對象，再加上中國近年來對台灣文攻武嚇，「自然而然，台灣在美中對抗當中，沒有左右逢源的空間」。

面對關稅談判，總統說，「要解決對等關稅，最好就是要把分子變小，分母不變或擴大，最好的方式就是採購」。

至於談判重點，總統指出，「因為他（川普總統）最在乎美國對台灣的貿易逆差，我們就優先來解決這個問題」；而台灣在談判中提出的採購項目，包括石油、天然氣、工業設備、航空器及軍備等，台灣很有誠意，願意藉由採購跟投資來解決雙邊貿易逆差的問題。

談及電力議題，總統說，台灣缺的是綠電，歐盟為因應氣候變遷已有CBAM（歐盟碳邊境調整機制），未來會對一些產品進到歐盟課碳稅；綠電要持續發展，但不是只有太陽能、風力，現也積極發展地熱、小水力、氫能源等各種先進能源，目的就是要滿足因應氣候變遷的綠電需求。

至於核能問題，總統表示，政府不排除先進核能，微軟公司共同創辦人比爾蓋茲在美國已建了一個核電廠，美國政府還在審查機組，媒體指2030年才可能審查完畢，如果新式核能發電安全更有保障、核廢料也會更少，相信社會的接受度會比較大。

對於提升軍人社會地位，總統指出，軍人是非常崇高的工作、是保家衛國的英雄，只有軍人的職業可以和國家層次掛在一起，「因為他們真的非常辛苦，保家衛國就是靠國軍」。

總統強調，對軍人最大支持，就是給予精良設備與武器，並透過提高待遇，表達政府照顧軍人及軍人家庭的決心；且「未來的整個戰場跟傳統的戰爭已經截然不同了」，精良裝備、扎實訓練，要能夠國際化並導入科技人工智慧，否則很難取得優勢。