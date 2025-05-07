保訓會稱控刪預算阻培訓文官 國民黨團轟造謠：一毛未刪
考試院「公務人員保障暨培訓委員會」（保訓會）日前發函文指出，因立法院預算刪減導致調訓比例調降。國民黨立法院黨團今天表示，嚴正譴責公務人員保障暨培訓委員會，配合行政院、民進黨公然造謠，破壞文官中立。
國民黨團表示，這是國家的悲哀，更是人民的不幸，要如何相信這個政府還有哪個機關，講真話、做實事；在賴清德總統、行政院長卓榮泰領導下的政府，為了大惡罷狂秀下限，真的沒救了。
國民黨團指出，根據可公開下載的中華民國114年度中央政府總預算案審查總報告指出，國家文官學院114年度公務預算，藍白無任何刪減提案，且一毛未刪。
國民黨團表示，另查國家文官學院之歲出預算，113年法定預算數為2億7372萬2千元，114年預算數為3億3237萬8千元，今年比去年增加5865萬6千元。結果保訓會發函，誣指因藍白刪預算，須調降收訓人數。這是明顯拿錢不辦事，又公開說謊的最惡劣的負面行徑。最離譜的是，居然出自於應保持文官中立的保訓會及國家文官學院。
國民黨團強調，現在這個政府為了大惡罷無所不用其極，連保訓會、國家文官學院都加入造謠國家隊的行列，這個政府真的沒救了，保訓會、國家文官學院必須出來為自己的造謠離譜的不當行徑公開道歉，政治任命的保訓會主任委員兼國家文官學院院長蔡秀涓應下台負起政治責任。
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