保訓會稱控刪預算阻培訓文官 國民黨團轟造謠：一毛未刪

考試院「公務人員保障暨培訓委員會」（保訓會）日前發函文指出，因立法院預算刪減導致調訓比例調降。國民黨立法院黨團今天表示，嚴正譴責公務人員保障暨培訓委員會，配合行政院、民進黨公然造謠，破壞文官中立。

國民黨團表示，這是國家的悲哀，更是人民的不幸，要如何相信這個政府還有哪個機關，講真話、做實事；在賴清德總統、行政院長卓榮泰領導下的政府，為了大惡罷狂秀下限，真的沒救了。

國民黨團指出，根據可公開下載的中華民國114年度中央政府總預算案審查總報告指出，國家文官學院114年度公務預算，藍白無任何刪減提案，且一毛未刪。

國民黨團表示，另查國家文官學院之歲出預算，113年法定預算數為2億7372萬2千元，114年預算數為3億3237萬8千元，今年比去年增加5865萬6千元。結果保訓會發函，誣指因藍白刪預算，須調降收訓人數。這是明顯拿錢不辦事，又公開說謊的最惡劣的負面行徑。最離譜的是，居然出自於應保持文官中立的保訓會及國家文官學院。