被栽贓賄選終還清白 張麗善：背後政治黑手應交代清楚

調查局雲林縣站前調查官陳文維在2022年九合一選舉期間，涉教唆北港鎮長候選人蕭美文勸說在押被告作偽證，栽贓雲林縣長張麗善疑似送茶葉賄選，遭懲戒法院判陳撤職，停止任用1年，張麗善今表示，背後是否有「政治黑手」介入，調查局應清楚交代。

張麗善今透過新聞稿表示，此事發生在她競選連任縣長期間，顯示司法迫害的疑慮並非空穴來風，她質疑，一名基層調查官竟膽敢違法構陷在野政治人物，背後是否有「政治黑手」介入，調查局應向社會大眾清楚交代。

張麗善指出，近來民進黨政府頻繁動用檢調司法工具對付在野陣營，從民眾黨前主席柯文哲、多位在野黨縣市長，到近期國民黨地方黨部遭大規模搜索，雖案情各有不同，卻一致顯示「逢非綠就嚴辦」的趨勢，令人憂心。

張麗善強調，司法應不分顏色，不容政治力介入與污染。她呼籲檢調機關應恪守中立立場，杜絕羅織罪名、枉法濫權的情事，成為人民信賴的最後一道正義防線。