快訊

川普又有重大消息？美媒爆：將幫波斯灣改名「阿拉伯灣」

57架國際航班在領空 印巴空中交通大亂畫面曝光

獨／板橋33公斤冷氣從天而降砸死女大生 安裝工人、業者判決出爐

被栽贓賄選終還清白 張麗善：背後政治黑手應交代清楚

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今表示，一名基層調查官竟膽敢違法構陷在野政治人物，背後是否有「政治黑手」介入，調查局應向社會大眾清楚交代。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善今表示，一名基層調查官竟膽敢違法構陷在野政治人物，背後是否有「政治黑手」介入，調查局應向社會大眾清楚交代。記者陳雅玲／攝影

調查局雲林縣站前調查官陳文維在2022年九合一選舉期間，涉教唆北港鎮長候選人蕭美文勸說在押被告作偽證，栽贓雲林縣長張麗善疑似送茶葉賄選，遭懲戒法院判陳撤職，停止任用1年，張麗善今表示，背後是否有「政治黑手」介入，調查局應清楚交代。

張麗善今透過新聞稿表示，此事發生在她競選連任縣長期間，顯示司法迫害的疑慮並非空穴來風，她質疑，一名基層調查官竟膽敢違法構陷在野政治人物，背後是否有「政治黑手」介入，調查局應向社會大眾清楚交代。

張麗善指出，近來民進黨政府頻繁動用檢調司法工具對付在野陣營，從民眾黨前主席柯文哲、多位在野黨縣市長，到近期國民黨地方黨部遭大規模搜索，雖案情各有不同，卻一致顯示「逢非綠就嚴辦」的趨勢，令人憂心。

張麗善強調，司法應不分顏色，不容政治力介入與污染。她呼籲檢調機關應恪守中立立場，杜絕羅織罪名、枉法濫權的情事，成為人民信賴的最後一道正義防線。

司法 張麗善 雲林

延伸閱讀

調查官涉教唆栽贓張麗善、蔡咏鍀賄選 懲戒法院判撤職並停止任用1年

鄉代主席不滿選民服務處理結果 怒衝張麗善辦公室摔杯砸椅

影／白沙屯媽祖進香張麗善2動作惹議論 鍾東錦這樣說了

白沙屯媽祖進香她飽受批評 媽祖停不停縣府引關注 張麗善今吐心聲

相關新聞

被質疑圖利、公私不分 郭智輝：指控請提出證據

經濟部長郭智輝被爆在崇越集團旗下餐廳頻繁邀宴，其中更有AIT（美國在台協會）成員，被質疑為圖利自家人、公私不分，經濟部昨...

王世堅：一開始不喜歡郭智輝 但他有在進步

經濟部長郭智輝被爆宴辦在妻兒旗下餐廳，遭疑圖利原任職的崇越集團，甚至傳出已被列為內閣改組第一人。民進黨立委林俊憲今天表示...

送康乃馨也遭質疑 陳亭妃嘆：母親節何時變得無情又冷漠

民進黨2026台南市長黨內初選之戰愈演愈烈，母親節將至，有民眾在社群PO文質疑立委陳亭妃送大量康乃馨的經費何來？陳亭妃今...

被栽贓賄選終還清白 張麗善：背後政治黑手應交代清楚

調查局雲林縣站前調查官陳文維在2022年九合一選舉期間，涉教唆北港鎮長候選人蕭美文勸說在押被告作偽證，栽贓雲林縣長張麗善...

開嗆賴清德是「希特勒」 朱立倫批：在做獨裁者的事情

賴清德總統明將舉辦第二次世界大戰歐洲戰場結束戰事的紀念活動，並發表演說。國民黨主席朱立倫表示，歐戰勝利80周年是消滅獨裁...

2026藍白合？北市黨部代理主委戴錫欽：黃國昌是否選新北市長需持續溝通

針對大罷免，國民黨北市黨部代理主委戴錫欽上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問指出，此次罷免絕對與2026選情連動，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。