開嗆賴清德是「希特勒」 朱立倫批：在做獨裁者的事情

賴清德總統明將舉辦第二次世界大戰歐洲戰場結束戰事的紀念活動，並發表演說。國民黨主席朱立倫表示，歐戰勝利80周年是消滅獨裁者、消滅法西斯，而賴清德今天對在野黨的所做所為，「你就是在做希特勒做的事情。」

朱立倫指出，民進黨政府明日要跟著慶祝歐洲戰場勝利80周年，忘了二次世界大戰中華民國是戰勝國，日本投降的日子是8月15日，軍人節9月3日就是抗戰勝利紀念日，感念國軍贏得抗戰80週年，今年也是台灣光復80周年，民進黨不要「脫中入北」，荒謬到已經加入歐盟、只記得5月8日是歐戰勝利80周年。

朱立倫說，歷史為鑑，二戰的德國、義大利、日本，這些軸心國都是法西斯主義，希特勒跟墨索里尼都是靠民主選舉選上的，他們借民主之名，動用司法手段一一消滅在野黨，所有在野黨被抓起來後，他就變成最好的獨裁者，賴清德今天對在野黨的所做所為，「你要記住，你就是在做希特勒做的事情。」

朱立倫表示，歐戰勝利80周年，就是應該要消滅獨裁者、消滅法西斯，而賴清德在做法西斯的事情，在做獨裁者的事情，這是歷史最重要的借鏡；司法不能變成蓋世太保，司法不能變成東廠，不能變成獨裁者斬殺反對黨的武器和工具。