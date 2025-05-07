2026藍白合？北市黨部代理主委戴錫欽：黃國昌是否選新北市長需持續溝通

針對大罷免，國民黨北市黨部代理主委戴錫欽上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問指出，此次罷免絕對與2026選情連動，對於藍白合，屆時兩個黨如何協商，或是市長部分有沒有可能合作，比如黃國昌有沒有要選新北市長等，都要持續溝通。

戴錫欽表示，目前罷雙吳連署，除了士北有黃瀞瑩出面，在中正萬華也有設攤連署，藍白是合作狀態，希望能持續下去，過去講「藍白一起擴大」在柯文哲時是n+1，後來因柯文哲涉案，各區只提一席，國民黨應提出合理、有機會當選的名單，進而擴大藍白總體席次。

戴錫欽表示，預期6月黃呂錦茹主委就能出來領導，兩個黨如何協商？或是市長部分有沒有可能合作，比如黃國昌有沒有要選新北市長等，都是要持續溝通。至於2026台北市長藍白是否共推一組候選人？這部分要尊重民眾黨的意願，會以最大誠意來溝通。

戴錫欽強調，這次大罷免絕對與2026選情連動，5席現任藍營立委任何一人被罷免，對國民黨、台北市長蔣萬安甚至未來議員席次都有影響，這非常明確，一定要保住，不能說自己不是被罷免的立委就事不關己，一定都會影響到聲勢；尤其像王鴻薇的中山、北松山是蔣萬安本命區；徐巧芯是國民黨將戰，任何一人被罷免都對蔣萬安連任、市議會藍營單獨過半，都會蒙上陰影。