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卓榮泰出席護師節慶祝 台下連喊3聲「三班護病比要入法」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天出席「114年國際護師節慶祝大會」，現場有與會成員3度高喊「三班護病比要入法」，員3度高喊「三班護病比要入法」。記者賴昀岫／攝影
行政院長卓榮泰今天出席「114年國際護師節慶祝大會」，現場有與會成員3度高喊「三班護病比要入法」，員3度高喊「三班護病比要入法」。記者賴昀岫／攝影

行政院長卓榮泰今天出席「114年國際護師節慶祝大會」，除表揚傑出護理人員，也感謝19萬名站在第一線服務的護理師，不過現場有與會成員3度高喊「三班護病比要入法」，不過卓僅微笑、並未回應，主持人連忙緩頰是因為很重要所以要說3次，後續也持續有人喊出「加班要實報」等口號。

賴清德總統錄製影片表達祝福，他表示從去年520以來政府持續推動各項政策，希望給護理人員更多的支持，也促進社會的進步發展，對於護理人才的留任和投資，要加強投入資源，包含教育、考試、聘用，以及薪資改善等角度著手，包括提供獎勵補助、建立合理的照顧標準，強化人力增補，及鼓勵AI輔助措施等以改善環境。

賴清德說，去年政府已經啟動「護理人力政策準備12項策略中長程計畫」、編列4年275億元的經費，目的就是要有系統性地解決護理人力問題，並建立正向的護理職場環境機制；關於各界關心的醫院護病比制度，目前已有監測和獎勵措施，未來將朝向法治化的方向發展，相信唯有不斷改善護理職場環境，才能提供民眾更優質的醫療服務。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴致詞時表示，每一位護理人員都是護理的光與榮耀，賴總統提出健康台灣願景，行政院也提出12項護理人力整備政策，護理也從幕後支援的角色，走向政策核心與主流，同時呼籲要達到「3個重建」，也就是重建合理的薪資結構 、友善安全護理職場、社會對護理的理解與尊重等，針對目前面臨的護理人力問題，必須持續透過教考訓用共同協力積極改善。

卓榮泰致詞時表示，目前有30萬名護理師職業，但在第一線的僅有19萬人左右，要如何把從職場離開的護理人員找回來、剛畢業的新血可經由考試院行政院考用合一制度進到職場，廣泛照顧護理同仁，也減輕大家工作壓力，未來要透過薪資福利制度重建，讓國人對於護理環境給予尊重、醫院永續發展。

不過在卓榮泰致詞後，現場有台灣醫療工會聯合會成員，起身三度高呼「三班護病比入法」，不過卓榮泰並未直接回應，僅微笑致意，主持人則緩頰是「因為很重要，所以要說3遍」，後續該工會成員也在典禮過程中喊出「加班要實報」等口號。

衛福部長邱泰源致詞時表示，他是醫界40年老兵，衛福部會站在謙卑態度，建立相關平台，包含政策專業人員共同思考、發揮智慧，以人民健康為主、國家發展為目標努力，應該可以解決很多困難，護理絕對是醫療團隊最重要度一還，很多醫事人員也都和護理人員一起成長。

人力 卓榮泰 職場

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