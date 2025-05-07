國安法刪「營業秘密」字眼？ 經濟部憂影響廠商競爭力

立委沈伯洋關切，為防範中國竊取智慧財產權，國安法第3條是否將「營業秘密」文字刪除。經濟部次長賴建信今天表示，保留原來條文的文字較恰當，完全刪除會影響廠商競爭力。

立法院外交及國防委員會今天邀請僑委會委員長徐佳青、經濟部次長賴建信、國發會副主委高仙桂報告「美國對等關稅政策對僑台商全球布局之挑戰，及我政府協助僑台商之具體策略與措施」，並備質詢。

「印度亞洲國際新聞社」報導，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）1日於表示，美國與中貿易有4大目標，包括終止中國竊取智慧財產權、打擊非法傾銷與政府補貼、遏止匯率操縱、減少對中國的巨額貿易赤字。

民進黨立委沈伯洋質詢時表示，其中對台灣最重要的是竊取智慧財產權，而「國家安全法」第3條規定的「國家關鍵核心技術之營業秘密」，有立委以涵蓋範圍較廣為由，提議刪除「營業秘密」字眼，經濟部看法為何。

賴建信回應，國科會正在定義「國家關鍵核心技術」，包括先進製程如半導體，發展智慧財產必須要獲得保障才能持續領先，經濟部內部討論認為保留原來的條文比較恰當，完全刪除對廠商競爭力會出現影響。

沈伯洋指出，在滲透日益嚴重的情況下，若有廠商不將技術定義為營業秘密的情況，經濟部與法務部應就此情況，在法條的應對上要有密切討論。

沈伯洋另關切，越南與泰國近期加強檢查洗產地問題，經濟部從今天起要求出口人出口台灣產製（MIT）貨品至美國，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，具結產地屬實。

賴建信說明，防範洗產地的部分，經濟部、財政部都有配合措施，包括加強宣導、建立潛在名單甚至嚴罰，這部分若做得不確實，也可能影響個別廠商的產業發展，對國家利益也有影響。