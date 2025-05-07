賴總統宣稱台美談判沒有觸及匯率 黃國昌：請公開承諾

針對新台幣兌美元匯率上漲，民眾黨主席黃國昌今天表示，賴清德總統宣稱台美談判沒有觸及匯率，南韓中央銀行卻說「美國和各國討論匯率問題」，行政院長卓榮泰也不敢做出相關承諾，麻煩賴總統出面向國人報告，未來台美經貿談判不會觸及匯率。

民眾黨今天舉行中央委員會，針對近期新台幣升值議題進行討論。民眾黨會後透過新聞稿表示，賴總統才公開向全體國人宣稱「台美談判沒有觸及匯率」，南韓央行行長李昌鏞卻提及「美國和各國討論匯率問題」，而卓榮泰昨天接受立委質詢時，竟然不敢承諾對美談判不涉及匯率。

黃國昌說，既然卓榮泰沒有擔當，那就請賴清德出面向國人承諾，「未來台美經貿談判不會觸及匯率，不會犧牲台灣與全體人民的利益。」

民眾黨指出，針對新台幣兌美元匯率，多為黨公職也表達擔憂，並轉達各地企業遭遇的困境，就連台美談判是否觸及匯率問題，我國政府似乎也不願意說明真相，印證台灣人對台灣有信心，但是對民進黨政府沒有信心，賴政府明顯準備不足、拿不出解決之道，表現軟弱無能。

民眾黨認為，政府應該讓人民充分了解真相，而不是大玩兩面手法，想要包牌掩飾後續恐將匯率作為談判項目，如果政府真的把匯率作為對美談判項目之一，必定嚴重損害台灣經濟與民眾權益，賴總統面對美國要求，不要只會一味順從，麻煩拿出魄力並清楚向國人報告。

黃國昌強調，民眾黨一定會繼續強力監督政府，確保台美談判以台灣利益為優先，不容許匯率成為談判籌碼。

針對澳洲進口冷凍豬肉被檢出含有萊克多巴胺，食藥署長姜至剛宣稱「每天吃也健康無虞」，民眾黨則表示，這是打臉民進黨過去守護食安的承諾，2012年賴總統曾說「為當總統犧牲人民健康交換，乾脆不要當也罷」，如今擔任總統卻陸續讓澳洲萊豬進口，甚至連標示來源國的底線可能都守不住，民眾黨會持續把關人民的健康。

此外，針對新竹市長高虹安罷免案，民團狂灑資源掛出超過20面看板，黃國昌也在會中裁示，新竹一定要守下來，中央黨部將會全力協助支援。