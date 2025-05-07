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賴總統：4年275億元經費 解決護理人力問題

中央社／ 台北7日電

總統賴清德今天以錄影方式為「114年國際護師節聯合慶祝大會」致詞，他說，政府去年已啟動「護理人力政策整備12項策略中長程計畫」，編列4年新台幣275億元經費，目的就是要系統性地解決護理人力問題，並建立正向的護理職場環境機制。

總統府發布新聞稿表示，賴總統下午以錄影方式為「114年國際護師節聯合慶祝大會」致詞，感謝全國護理人員守護台灣民眾健康及促進台灣醫療發展。

總統說，護理工作是醫療體系重要一環。今年國際護師節的主題是「有護理師才有未來：關懷護理師促進經濟成長」，特別強調護理人員的健康與福祉，對於強化經濟與改善健康體系的重要性。

總統表示，從去年520以來，政府持續推動各項政策，希望給護理人員更多支持，並促進社會進步發展。對於護理人才的留任和投資，加強投入資源，要從教育、考試、聘用以及薪資改善等角度著手，包括提供獎勵補助、建立合理的照護標準、強化人力增補以及鼓勵人工智慧（AI）輔助措施，來改善護理職場環境。

他說，去年，政府已經啟動「護理人力政策整備12項策略中長程計畫」，編列4年275億元經費，目的就是要系統性地解決護理人力問題，並建立正向的護理職場環境機制；至於大家關心的醫院護病比制度，目前已有監測和獎勵措施，未來將朝向法制化方向發展。

總統表示，唯有不斷改善護理職場環境，才能提供民眾更優質的醫療服務，這是政府和護理界共同的目標；他感謝所有護理團體協助，也期待護理師和政府攜手合作，一起打造「健康台灣」，讓民眾更健康、國家更強，讓世界擁抱台灣。

人力 護理師 護病比 賴清德

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