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王世堅：一開始不喜歡郭智輝 但他有在進步

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

經濟部長郭智輝被爆宴辦在妻兒旗下餐廳，遭疑圖利原任職的崇越集團，甚至傳出已被列為內閣改組第一人。民進黨立委林俊憲今天表示，現在非內閣改組好時機，在鬥郭智輝的最可能是國民黨，要讓民進黨找不到人才入閣；民進黨立委王世堅則說，他一開始不喜歡郭智輝，但他一直在進步，如果深入理解他，會覺得他是有能力的。

林俊憲指出，政務官真的要非常小心，有時候他們自己覺得沒什麼事情，外人都可能見縫插針，擴大抹黑，但是他不會認為是綠營內在鬥郭智輝，因為一個內閣人事不好找，尤其現在總預算被亂砍成這樣子，國會藍白亂象不斷，從外面找人才入閣不容易。加上大罷免進行到最關鍵時候，同時立法院已經要延會到七月，這個時候怎麼可能會有內閣改組，他不認為這是內閣調整的好時機。

王世堅表示，郭智輝投入經濟政策、產業政策，其實他是一直在進步當中。發言的部分也有收斂，畢竟上任還不到一年，而且現在國事如麻，只希望每一位部長不但要進入狀況，而且要非常投入，要能夠熟悉掌握自己部會的政策，甚至提出前瞻性做法，這些部分他看到郭智輝是有進步的。

關於郭智輝是否涉及圖利，王世堅指出，只要是為台灣好、為國家好，郭智輝個人出錢是無妨，但如果是以部長的身份邀請，就是應該用公費來支付才對，那既然用公費支付，當然就不能去他個人的餐廳。不過郭智輝這個例子有一點可以被理解，因為他畢竟是用他自己的錢，而且他是出於善意，並沒有任何惡意，也不是在為他的餐廳打知名度。

內閣 林俊憲 王世堅 郭智輝 餐廳

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