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民進黨：南韓央行沒打臉賴清德 台美談判也沒觸及匯率

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，南韓央行沒打臉賴清德，台美談判也沒觸及匯率 。圖／聯合報系資料照片
民進黨今天表示，南韓央行沒打臉賴清德，台美談判也沒觸及匯率 。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨立委王鴻薇聲稱，南韓央行行長李昌鏞打臉賴清德總統，如此言論將對市場散播錯誤訊息，製造恐慌。從賴清德總統、台美經貿小組召集人鄭麗君及央行總裁楊金龍皆多次重申，當前台美關稅談判並未觸及匯率問題。

吳崢指出，中經院院長連賢明教授特別找到王鴻薇所聲稱引用的韓聯社報導，並將韓文翻譯：「這次匯率之所以下跌這麼多，是因為當美國與個別國家會面時談論匯率時，市場將匯率解讀為匯率升值的壓力訊號」，亦即韓國行長的原意是指美韓談判時，市場將其解讀升值壓力訊號，根本不是王鴻薇所指，美國逼迫南韓升值匯率，兩者解讀說法天差地遠。

吳崢說，日本財務大臣加藤勝信也就日美關稅雙邊會談議題指出，美國並未針對匯率向日本施壓升值。外交部也再發出新聞稿澄清，依循行政院經貿談判辦公室所說明意旨，台美關稅談判並無涉及匯率議題，南韓央行總裁所稱應為市場心態對部分亞洲國家匯率造成波動，部分國內報導係過度詮釋。

吳崢表示，國民黨主席朱立倫同樣一再宣稱台幣若升值，出口會很慘，一再恐嚇社會大眾，但面對高度波動的匯率市場，消息面對市場影響甚大，國民黨卻一再引用錯誤的假訊息，以魚目混珠方式企圖影響投資者信心，如因此造成投資者損失，難道國民黨承擔得起？

民進黨發言人韓瑩表示，近日台灣面臨關稅匯率的雙重挑戰，網上流傳新台幣兌美元匯率過度低估，將升值至1比13之不實消息，這個數字源自於「大麥克指數」，也就是相比美國與台灣的大麥克價格，中央銀行先前也有說明大麥克指數僅是「理論購買力」，未能考量台灣勞動成本差異、租金稅制及出口導向經濟體特色，因此並不適合用來當作匯率政策的依據。

韓瑩指出，目前新台幣升值到一美元兌13元說法並不具任何現實基礎，現在多數機構預測台幣匯率，大概會在一美元兌28元到33元之間，匯率波動情形，政府也都有準備，市場不需過度恐慌，也不願看到特定人士藉由匯率問題進行操作，國家現在最需要的是朝野團結一致，穩定國人的信心。

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