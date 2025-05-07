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民進黨：藍白刪除台電撥補 就是存心要台電調漲電價

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢今天表示，行政院提出因應當前國際情勢挑戰4100億元特別條例，藍白兩黨各自提出對案刪除國土安全韌性1500億元預算及撥補台電1000億元，又散播不實訊息企圖影響匯率波動，皆無助台灣產業面對變局。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢今天表示，行政院提出因應當前國際情勢挑戰4100億元特別條例，藍白兩黨各自提出對案刪除國土安全韌性1500億元預算及撥補台電1000億元，又散播不實訊息企圖影響匯率波動，皆無助台灣產業面對變局。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人吳崢今天表示，行政院提出因應當前國際情勢挑戰4100億元特別條例，藍白兩黨各自提出對案刪除國土安全韌性1500億元預算及撥補台電1000億元，又散播不實訊息企圖影響匯率波動，皆無助台灣產業面對變局。

吳崢表示，面對國際情勢快速變化，社會關心的是對中小企業、出口產業的衝擊，因此行政院已經提出4100億元的特別條例來因應，非常遺憾國民黨和民眾黨並不支持，其中針對照顧民生、穩定物價的台電撥補1000億元，在藍白版本中皆被刪除，藍白刪除台電撥補，就是存心要台電調漲電價，行政院在雪中送炭，台灣的在野黨卻是意圖要讓中小企業雪上加霜。

民進黨發言人韓瑩表示，面對國際變局，政府要支持產業，行政院提出撥補台電1000億元，支持台電整體營收，緩解國際能源原料價格飆升的壓力，穩定電價更能穩定物價，受到產業界普遍支持，如果只是如同藍白提出的普發現金大撒幣，不能解決現在面臨關稅、匯率的問題。

韓瑩批評，在野黨近期出相當多圖卡來扭曲有關台電的事實，先前台電多次強調，近期虧損主因，是由於俄烏戰爭影響，國際燃料價格飆升，電價上漲更是全球普遍的狀況；在野黨更造謠連續三年補貼，共4200億元，但電價仍然上漲，這是誤導性的說法，因為只有約500億元是真正用來彌補虧損的補貼，另外約2500億元實屬增資性質，並非用來壓低電價。

韓瑩指出，供電穩定維護民生是社會最大共識，台電為了民生穩定，自從烏俄戰爭以來，已吸收民生電價成本近2600億元，政府提出台電撥補1000億元，目的在於確保供電穩定與電價平穩，對於民生與產業運作至關重要。然而，若特定人士一方面將核能視為解決發電成本、空汙與虧損的萬靈丹，另一方面卻反對、批評其餘所有能源選項，對能源轉型毫無助益。

台電 藍白 電價

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