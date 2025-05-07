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核三廠將除役 國民黨民調：67％反非核家園、火力發電

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今舉行記者會公布民調，67.7%民眾反對民進黨推動非核家園，台灣未來將用火力發電。此外，面臨關稅與匯率戰，57.2%民眾認為，政府沒提出有效對策，都在做大罷免的政治動員。圖／國民黨提供
國民黨今舉行記者會公布民調，67.7%民眾反對民進黨推動非核家園，台灣未來將用火力發電。此外，面臨關稅與匯率戰，57.2%民眾認為，政府沒提出有效對策，都在做大罷免的政治動員。圖／國民黨提供

核三廠2號機5月17日除役。國民黨今舉行記者會公布民調，67.7%民眾反對民進黨推動非核家園，台灣未來將用火力發電。此外，面臨關稅與匯率戰，57.2%民眾認為，政府沒提出有效對策，都在做大罷免的政治動員。

國民黨立委葛如鈞公布民調指出，對於民進黨推動非核家園，台灣未來將用火力發電，民調顯示「不太支持」與「非常不支持」的達67.7%。5月17日核三廠關機後，火力發電占比可能高達83至85%。目前火力發電原料97%從國外引進，將造成台灣能源韌性、能源安全，甚至引起國家安全問題。

葛如鈞表示，近年民生用電平均每年調漲19%，嚴重衝擊民眾生活，一個核電機組將提供穩定的3%電，現在因應AI發展所需電力越來越多，賴政府卻大砍穩定的電，台達電、輝達都不斷提示台灣需要能源，而經濟部長郭智輝竟誇口說2032年電夠用，根本胡扯。

葛如鈞提到，美國在台協會處長谷立言一再提示，美國可以在核能等先進能源上支持台灣，政府卻沒反應；公投早已通過以核養綠，核能合理合法，賴政府要重視民意，能源政策不能一錯再錯，趕快讓台灣的經濟導回正軌。

國民黨智庫副執行長凌濤指出，賴總統把匯率戰結果怪罪是在野黨唱衰炒作，韓國央行行長李昌鏞說出真相，是美國政府向亞洲國家要求貨幣升值。面對國際經貿危機，民進黨唯一對策就是發起大惡罷，根本就是「台幣大升值，民主大貶值」。

凌濤表示，民調中在桃竹苗地區，有高達72.4%的人同意，政府沒有在處理經濟危機還在搞惡霸，在台北的罷免熱戰區，也有高達66.4%的民眾認為政府都在政治動員。年齡部分，40至49歲最關心台灣經濟發展的族群，高達73.6%的民眾覺得政府在搞政治不搞經濟，連民進黨支持者都有三成這樣認為。

此次民調由國民黨委託十方民調公司，於5月2日至5日進行，共完成1102份有效樣本。在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.95 %。

國民黨 核能 民調 能源政策 非核家園

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