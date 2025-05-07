傳國民黨中央將被搜 林沛祥：鄭銘謙是唯命是從的法務部長

國民黨從昨天起在組發會開直播，以因應未來中央黨部可能遭檢調搜索，昨天邀請曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲坐鎮。國民黨立委林沛祥今天表示，他嚴重懷疑法務部長鄭銘謙的法學素養是否及得上吳宗憲，過去3個月的司法非常丟臉。

林沛祥表示，當看到其他國民黨地方黨部用不符合比例原則，甚至被雙標的司法迫害及攻擊時，大家就已經料到，國民黨中央黨部有一日一定會遭遇同樣的待遇，如果說國民黨中央黨部請吳宗憲特地去做直播、了解狀況、教一些法務上的知識，這是人之常情，有何不可？

林沛祥說，他嚴重懷疑鄭銘謙的法學素養是否及得上吳宗憲，在很多場合，包括立法院司法及法制委員會的質詢，以及相關發言，他都發現鄭銘謙是個唯命是從的法務部長，檢調系統高層都聽上級命令，民眾已經在懷疑司法的公正性了。

林沛祥批評，以一個民主法治的國家來說，過去三個月，大家所看到的一切，非常的丟臉，也非常的不合格。