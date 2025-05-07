民進黨團：不能再有下個剴剴 五大措施讓孩子平安長大

民進黨立院黨團今天舉行「不能再有下個剴剴，民進黨全力以赴」，提出五大精進制度措施，包括強化兒福聯盟監督機制、精進收出養制度，挺兒少立院修法雙管齊下、保障安置兒童福祉權益、升格合格保母托育品質等。

民進黨立委吳思瑤、陳培瑜、林月琴、郭玉琴各自拿出五大精進制度措施圖卡，拼貼在一個「平安長大」的背板上，大家並一起喊出口號「守護兒少補破網，讓孩子平安長大」。

林月琴表示，目前連續10天剴剴案的審理，不只揭露孩子遭虐致死，更讓我們看到兒少保護體系漏洞百出，尤其從地方政府到民間團體，這不是偶發是系統性失誤。因為這並非第一起個案，兒盟2019年就有類似案件，都是因為安置在保母家，也都是由兒盟安置的。所以，若不能藉剴剴案警醒，以避免後續還會有下一個個案，因此，應檢視地方政府的缺失，未來要如何精進。

林月琴質問新北市長侯友宜，對於社福中心出了如此嚴重的事件，新北市府還要裝沒事到什麼時候？其次，新北市精進作為在哪？防堵機制在哪？由誰負責？剴剴案中的劉姓保母兩姊妹，居住於台北市文山區，依法應受台北市居托中心監管，但劉彩萱卻在未經申報的三樓非法托育，甚至妹妹劉若琳還違規將自己收托的孩子轉交給姊姊照顧，這些行為已明顯嚴重違反托育規定。

林月琴說，令人憤怒的是，當媒體揭露劉彩萱曾對其他兩童有不當對待、兒虐行為，卻未見當時台北市政府有任何即時查核與退場處理，如此的失能與包庇，豈不是讓危險保母繼續殘害無辜孩子的幫凶？因此，林月琴再問台北市政府蔣萬安市長，第一，當初這些違規北市完整查核？有懲處？保母的管理制度改善？第二，台北市還能容忍這種「地下保母」在城市角落默默行兇嗎？