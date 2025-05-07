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賴品妤爽玩泰國po美食照被酸「雲豹小公主」氣炸！反轟網友「奴才命嗎」

聯合新聞網／ 綜合報導
去年賴品妤競選連任，賴清德曾七度站台輔選。聯合報系資料照
去年賴品妤競選連任，賴清德曾七度站台輔選。聯合報系資料照

民進黨前立委賴品妤去年競選連任失敗，輸給國民黨籍對手廖先翔。由於她父親賴勁麟曾擔任雲豹董事長的特殊身分，她常被網友戲稱「雲豹小公主」。卸下公職的賴品妤，常在社群分享遊記。6日她在臉書分享遊泰國吃鍋照，有網友留言酸她「雲豹小公主」，引來賴品妤火大回應：「你是奴才命嗎？才會看誰都是公主」。

賴品妤深夜開心po美照，吃169泰銖的陶罐火鍋，粉絲狂誇她「好美」，卻有網友逆風開酸「雲豹小公主」，賴品妤粉絲護主幫腔，「大膽刁民，竟敢直視公主！」、「我來看奴才跪恩的」、「誰准他跟公主說話？拖下去掌嘴一百下」。賴品妤又補上這句，「啊，抱歉我忘了這句，小梁子平身」。

有粉絲認為賴品妤非公職，出國玩無須批評，「看人家吃飯你流口水了嗎？人家小市民你監督嗎？笑死」。也有人大誇她親民，「公主才不會吃150塊左右的小火鍋」、「我買個鹹酥雞都超過500了，小梁子怎麼那麼窮，連169的小火鍋都可以捧成公主美食」、「小陶鍋明明很平價」。

另名網友也酸賴品妤，「妳說的也沒錯，妳們民進黨把百姓、還有台電都當做奴才啊，台電被你們掏空破，養肥雲豹去，真的讚讚」。賴品妤又開砲，「手上根本沒有幾股的股票就被膨風成老闆，看來你是那種手上有幾張台積電就幻想自己是台積電老闆，在法說會意見很多然而一點都不重要的幻想仔，小Lie子平身吧」。

也有網友加入混戰，「小的來給公主請安啦！畢竟沒有綠能老董，能吃喝玩樂又逍遙，我們只能當奴才的命」、「國家補貼給妳吃火鍋」、「莫忘雲豹小公主，賴皮還有賴皮寮」。

賴品妤當年的對手廖先翔如今也面臨大難關，罷免團體日前公布，廖先翔罷免案二階段已突破門檻。

小公主 廖先翔 賴勁麟 賴品妤 雲豹

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