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蔡英文9日啟程訪立陶宛、丹麥 赴哥本哈根民主峰會

中央社／ 台北7日電

前總統蔡英文5月9日將啟程前往歐洲，出訪立陶宛丹麥，她將在立陶宛維爾紐斯大學發表演說、與前立陶宛總統格里包斯凱特對談，也將前往丹麥哥本哈根，出席第8屆「哥本哈根民主高峰會」並發表演說，傳達台灣將致力與民主盟友持續合作。

蔡英文辦公室發言人蔡舒景今天表示，蔡英文將於5月9日啟程前往歐洲，出訪立陶宛及丹麥，她期待透過此行，能助益於歐洲各界對於台灣更深的認識，也讓台灣與歐洲民主國家間關係的更加緊密與強化。

蔡舒景說明，蔡英文是應前立陶宛總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaitė，另譯：葛寶斯凱德）的邀請訪問立陶宛。行程間，除拜會立方各界友人，蔡英文也將於維爾紐斯大學發表演說，並與格里包斯凱特進行對談。

蔡舒景說，立陶宛是台灣在歐洲重要的理念相近夥伴，蔡英文將藉此行，傳達台灣和立陶宛共享民主、自由和人權的價值，更盼在雙方共同努力之下，繼續成為彼此民主強化和經濟韌性的國際夥伴。

結束立陶宛行程後，蔡英文也將應「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies, AoD）的邀請，前往丹麥哥本哈根，出席第8屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）並發表演說，傳達台灣將致力與民主盟友持續合作、共同確保區域的安全穩定，也將向民主高峰會多年來對台灣的支持表達感謝。

蔡舒景進一步指出，這屆「哥本哈根民主高峰會」訂於5月13日至5月14日舉行，並邀請全球民主國家政要、科技界領袖、智庫、公民團體及香港民運人士出席，共同發聲捍衛自由民主價值。

丹麥 立陶宛 蔡英文

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