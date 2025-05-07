獨／「妳怎能利用剴剴？」 罷團聲東擊西連署手法曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
罷免桃園藍營第５選區立委呂玉玲的民間團體，有志工假藉剴剴案騙取民眾簽名支持對保母重懲重罰，實際上卻是簽下罷免連署書。　　圖／擷取自粉專「罷呂清玲，罷免呂玉玲」
罷免桃園藍營第５選區立委呂玉玲的民間團體，有志工假藉剴剴案騙取民眾簽名支持對保母重懲重罰，實際上卻是簽下罷免連署書。　　圖／擷取自粉專「罷呂清玲，罷免呂玉玲」

民團發起罷免桃園藍營第3、5選區立委魯明哲、呂玉玲，本月3日遞交連署書，霸呂領銜人「Dora」說，2區雖過最低門檻但未達安全數將持續收集；民眾爆料，霸團假藉「剴剴事件」要他簽名聲援，翻過文件卻驚見「罷免」字樣，讓他氣得大罵，當場拒簽。

在桃園平鎮經營燒烤攤的陳老闆氣憤地說，那些罷免團體的年輕人不知在想什麼，現在最重要的事，應該放在解決關稅問題、穩定國內物價，而不是為了亂罷免，還要再次浪費納稅人和民眾的血汗錢重新辦理選舉，台灣才這麼一丁點大，為何整天要弄得這樣動盪不安？

陳老闆說，前幾天當他一如往常傍晚開門營業，恰逢下班時刻，帶來購買燒烤人潮，正當他忙著處理顧客餐點，有名排隊等候點餐女子，突然問「老闆你聽過剴剴事件嗎？」由於老闆自己有孩子，對於遭保母虐死的剴剴覺得可憐且於心不忍，雙方於攤位上聊起劉姓保母姊妹恐怖虐童手段，說著說著，談起案件將於月中宣判，希望保母能被判重刑。

該女子順著陳老闆的話語，探詢「老闆你願不願意簽名支持剴剴案能重懲重罰？我缺簽名人數需要衝一下。」老闆一聽有支持方式，二話不說立刻答應幫忙簽名，女子於是從背包中拿出1張文件，要老闆於文件末端簽個名就可以了。

正當老闆拿筆要簽名之際，不經意地將文件翻過正面，竟看到文件上頭寫著「霸呂清玲，罷免呂玉玲第二階段啟動！」字樣，讓他氣得對女客抱怨「妳怎能利用剴剴事件騙我簽名？還好有翻過正面來看，否則不就糊里糊塗地隨便簽一簽，真的將呂玉玲罷掉了！」闆娘也指責，罷團怎可以用聲東擊西手法，跟我們談剴剴，實際上卻要我們簽名罷免，這樣的做法很可惡，懷疑有不少人是這樣被騙簽名的。

在桃園平鎮經營燒烤攤的陳老闆說，遭罷免團體志工假藉剴剴案騙簽名，還好他及時看到「罷免」字樣當場拒簽。記者陳恩惠／攝影
在桃園平鎮經營燒烤攤的陳老闆說，遭罷免團體志工假藉剴剴案騙簽名，還好他及時看到「罷免」字樣當場拒簽。記者陳恩惠／攝影

文件 罷免 老闆

延伸閱讀

盧秀燕本命區緊張了 大罷免台中罷藍委二階全國送件最高是他

藍委籲央行救市 卓揆：將揪出不法禿鷹

藍委批央行知匯率有異卻放手 卓榮泰：政府不採干預政策

桃五罷呂民團拚過關5月3日送件 呂玉玲：籲鄉親反罷免

相關新聞

屏檢訪視涉弊能源公司案場 黃國昌批「示好綠色權貴」

賴總統即將就職滿一周年，民眾黨立法院黨團昨天舉行「賴清德執政滿周年跳票實錄」記者會，黨團總召黃國昌表示，執政成果只能以「...

六都施政大體檢／道安篇…車禍、傷亡數高 台中要精準改善、宣導道安

台中市為全國第二大都市，汽、機車登記逾300萬輛，地處中部交通樞紐，大眾運輸系統又不如雙北發達，交通事故數量長年居全台第...

慈湖兩蔣陵寢改稱靈柩區 藍批國防部抹滅歷史

國防部上月公告修正兩蔣慈湖、大溪陵寢相關管理要點，以「營區」概括全域，將「謁靈」修正為「入營」，並刪除「陵寢」字樣。兩蔣...

送康乃馨也遭質疑 陳亭妃嘆：母親節何時變得無情又冷漠

民進黨2026台南市長黨內初選之戰愈演愈烈，母親節將至，有民眾在社群PO文質疑立委陳亭妃送大量康乃馨的經費何來？陳亭妃今...

獨／「妳怎能利用剴剴？」 罷團聲東擊西連署手法曝

民團發起罷免桃園藍營第3、5選區立委魯明哲、呂玉玲，本月3日遞交連署書，霸呂領銜人「Dora」說，2區雖過最低門檻但未達...

六都施政大體檢／道安篇…工程、教育、執法 多管齊下改善人行環境

台中市每日生活圈估計有300萬人，人車爆多，但舊有市區路口複雜，大眾捷運系統又還沒跟上。台灣交通安全協會副理事長林志學表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。