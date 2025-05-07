獨／「妳怎能利用剴剴？」 罷團聲東擊西連署手法曝

民團發起罷免桃園藍營第3、5選區立委魯明哲、呂玉玲，本月3日遞交連署書，霸呂領銜人「Dora」說，2區雖過最低門檻但未達安全數將持續收集；民眾爆料，霸團假藉「剴剴事件」要他簽名聲援，翻過文件卻驚見「罷免」字樣，讓他氣得大罵，當場拒簽。

在桃園平鎮經營燒烤攤的陳老闆氣憤地說，那些罷免團體的年輕人不知在想什麼，現在最重要的事，應該放在解決關稅問題、穩定國內物價，而不是為了亂罷免，還要再次浪費納稅人和民眾的血汗錢重新辦理選舉，台灣才這麼一丁點大，為何整天要弄得這樣動盪不安？

陳老闆說，前幾天當他一如往常傍晚開門營業，恰逢下班時刻，帶來購買燒烤人潮，正當他忙著處理顧客餐點，有名排隊等候點餐女子，突然問「老闆你聽過剴剴事件嗎？」由於老闆自己有孩子，對於遭保母虐死的剴剴覺得可憐且於心不忍，雙方於攤位上聊起劉姓保母姊妹恐怖虐童手段，說著說著，談起案件將於月中宣判，希望保母能被判重刑。

該女子順著陳老闆的話語，探詢「老闆你願不願意簽名支持剴剴案能重懲重罰？我缺簽名人數需要衝一下。」老闆一聽有支持方式，二話不說立刻答應幫忙簽名，女子於是從背包中拿出1張文件，要老闆於文件末端簽個名就可以了。