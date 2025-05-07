新聞眼／城市解決「成長痛」 台中應速完善公共運輸

台中交通事故與死傷人數2023年飆升，道安問題全國關注。台中近年人口大幅增加，大眾運輸系統建置卻趕不上，愈來愈多車在路上跑，事故量比例成長。政府除絞盡腦汁改善道路硬體設施、強化宣導，還要加速捷運建設。

台中2022年交通事故總數4.4萬多件、死傷總數逾5.9萬人，6都位居第4，到了2023年疫情結束，事故總數狂飆到7.2萬件，死傷人數達9.6萬人，都是6都第一，且遠遠甩開第二名，成了道安「頑疾」。

據市府說法，事故件數飆升，是疫情解封後大量民眾上路造成，這可能只解釋部分原因，畢竟6都面對相同狀況，卻有其他都未升反降。與其他直轄市相比，台中還有2個問題，第一是人口上升，目前戶籍人口逾286萬，若以常住人口計算，更已超過300萬人。

與之相對，公共運輸系統建設就顯得步履蹣跚。中捷2021年通車，搭乘數連年提升，2024年總運量約1500萬人次；市區公車系統卻受疫情、缺工等影響，大量減班，載客數雪崩式下滑，疫情前2019年年載客量1.3億人次，去年採取市民限定優惠後，外縣市乘客因需付費搭公車，當年僅8267萬人次，公車大減5000萬人次。

此外，截至去年底，台中汽機車登記總數突破306萬輛，居6都第二，汽車數111萬輛，6都第一，若加上中部其他縣市通勤車輛，台中車流量應數全台第一，交通事故防制自然是一大挑戰。

人口匯集是邁向大城市的過程，但台中公共運輸卻無法支撐湧入的人潮，交通事故高可以說是都市化的「成長痛」。市府除了改善路口、強化宣導與執法，根本之道還是盡快完善公共運輸，幫助城市「轉大人」。